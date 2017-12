10 thói quen hàng ngày làm hại hệ thống miễn dịch của bạn

Là một con cú đêm: Nếu bạn làm việc đêm hoặc thích xem truyền hình có thể bạn có một hệ miễn dịch yếu. Thói quen ngủ muộn làm giảm chức năng của hệ thống miễn dịch và giảm mức độ các tế bào chống lại vi trùng. Ngủ muộn cũng làm giảm việc sản xuất cytokine. Trong khi bạn ngủ, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ giải phóng cytokine giúp bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Không quan tâm đến vệ sinh cá nhân: Thói quen không vệ sinh làm tăng nguy cơ bị phơi nhiễm với các vi trùng gây hại, do đó làm cho bạn dễ bị nhiễm trùng và bệnh tật hơn. Ngoài ra, tránh sử dụng đồ đạc của người khác, vì vi trùng và virus có thể lây truyền bằng cách chia sẻ đồ dùng cá nhân. Sử dụng đồ công cộng: Một số địa điểm công cộng có nhiều vi trùng nhất là thực đơn trong nhà hàng, dụng cụ đựng gia vị, cửa ra vào nhà vệ sinh, giỏ hàng tạp hóa, bút công cộng như ở ngân hàng, trên máy bay... Tất cả chúng đều có thể là trung gian, truyền virus và vi khuẩn từ người sang người. Tránh chạm vào đồ vật công cộng để giảm rủi ro dễ dàng lây lan vi trùng. Bạn nên mang bút, khăn giấy và những thứ quan trọng khác khi đi ra ngoài. Dùng quá liều đường: Nếu bạn thường xuyên ăn hoặc uống một thứ gì đó ngọt, bạn có thể bị suy giảm miễn dịch. Đường tinh luyện có thể làm giảm khả năng các tế bào bạch cầu diệt vi trùng. Đường ngăn ngừa vitamin C xâm nhập vào các tế bào bạch cầu, dẫn đến suy giảm miễn dịch. Quên uống nước: Khi bạn bận rộn làm việc, bạn có thể giống như nhiều người quên uống nước. Cơ thể con người chủ yếu là nước, nếu bạn không uống đủ để bổ sung cho cơ thể, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn. Hydrat hóa phù hợp là cần thiết cho một miễn dịch mạnh. Uống đồ uống có cồn hàng ngày: Uống quá nhiều rượu thực sự làm suy yếu hoặc giết chết một số tế bào kháng thể cần thiết để tiêu diệt các tế bào nhiễm virus. Uống quá nhiều rượu cũng cản trở sản xuất bạch huyết và bạch cầu làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn theo thời gian. Hút thuốc lá: Mọi người đều biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, nhưng việc tiếp xúc với khói thuốc lá ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch của bạn. Khói thuốc có thể ức chế tế bào miễn dịch. Các độc tố mà bạn hít vào khi tiếp xúc với khói làm thay đổi số lượng các tế bào miễn dịch khác nhau và làm suy yếu hoạt động của con người. Thực phẩm chế biến sẵn có thể có hại cho miễn dịch của bạn. Thực phẩm này thường có hàm lượng chất béo cao và là một trong những lý do chính đằng sau bệnh béo phì. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm hại hệ thống miễn dịch của bạn. Tiêu thụ quá nhiều caffeine: Uống quá nhiều cà phê và đồ uống có chứa caffein khác cũng không tốt cho miễn dịch của bạn. Quá nhiều caffein kích thích hệ thống thần kinh của bạn bằng cách tăng mức độ căng thẳng trong cơ thể. Mức căng thẳng cao gây ra sự giải phóng hormone stress như cortisol. Cortisol được biết đến để ức chế hệ thống miễn dịch và làm cho bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Không sử dụng kem chống nắng: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giúp cơ thể sản sinh ra vitamin D, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Nhưng khi bạn ở dưới ánh mặt trời mà không có kem chống nắng, bạn đang làm hại hệ thống miễn dịch của bạn.

