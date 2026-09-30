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10 thói quen nhỏ giúp cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho mỗi ngày

Thứ Tư, 11:26, 30/09/2026
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VOV.VN - Không cần quá nhiều sản phẩm, duy trì đúng các thói quen vệ sinh, dưỡng ẩm, kiểm soát mồ hôi, chăm sóc tóc và răng miệng sẽ giúp cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho và dễ chịu.

Tắm đúng cách

Mùi cơ thể thường do mồ hôi tương tác với vi khuẩn trên da, nhất là ở nách, bàn chân và các nếp gấp. Vì vậy, nên tắm rửa phù hợp với mức độ vận động, thay quần áo sạch sau khi ra nhiều mồ hôi và làm sạch kỹ các vùng dễ tích tụ mồ hôi. Sau khi tắm, lau khô bằng khăn mềm, đặc biệt ở các nếp gấp, đồng thời tránh nước quá nóng và kỳ cọ mạnh để hạn chế khô, kích ứng da.

Tẩy tế bào chết vừa đủ

Tẩy tế bào chết giúp loại bỏ lớp tế bào già cỗi trên bề mặt, mang lại cảm giác da mịn màng hơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hoặc thực hiện với tần suất quá dày. Người có làn da khô, nhạy cảm cần ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, hạn chế chà xát mạnh.

Với sản phẩm chứa axit, nên bắt đầu từ tần suất thấp và quan sát phản ứng của da. Khi xuất hiện tình trạng đỏ, bong tróc, trầy xước hoặc cháy nắng, cần tạm ngưng tẩy tế bào chết, đồng thời tăng cường dưỡng ẩm để phục hồi hàng rào bảo vệ da.

10 thoi quen nho giup co the luon sach se, thom tho moi ngay hinh anh 1
Tẩy tế bào chết vừa đủ

Dưỡng ẩm ngay sau khi tắm

Thoa kem dưỡng sau khi tắm là cách đơn giản giúp hạn chế mất nước, giữ da mềm mại và giảm khô ráp. Thời điểm phù hợp là khi da đã được thấm bớt nước nhưng vẫn còn độ ẩm nhẹ.

Tùy đặc điểm làn da, có thể lựa chọn kem dưỡng dạng đặc hoặc lotion mỏng nhẹ. Với da nhạy cảm, nên ưu tiên sản phẩm không chứa hương liệu, thành phần đơn giản nhằm giảm nguy cơ kích ứng.

Chống nắng cho vùng da cơ thể thường xuyên phơi nắng

Cổ, vai, cánh tay, bàn tay và chân đều là những vùng da dễ tiếp xúc với tia UV, không chỉ riêng khuôn mặt. Khi ra ngoài, nên kết hợp mặc quần áo che chắn, tìm nơi có bóng râm và sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên cho vùng da hở.

Nếu hoạt động ngoài trời trong thời gian dài, bơi lội hoặc đổ nhiều mồ hôi, cần thoa lại kem chống nắng theo hướng dẫn. Đặc biệt, không nên bỏ sót những vị trí như gáy, mu bàn tay và mu bàn chân.

10 thoi quen nho giup co the luon sach se, thom tho moi ngay hinh anh 2
Chống nắng cho vùng da cơ thể thường xuyên phơi nắng

Giữ tóc và da đầu sạch, khô thoáng

Việc gội đầu cần căn cứ vào tình trạng tóc, mức độ tiết dầu và thói quen sinh hoạt. Người có da đầu nhiều dầu hoặc thường xuyên vận động có thể cần gội thường xuyên hơn. Ngược lại, tóc khô hoặc đã qua xử lý hóa chất nên được chăm sóc nhẹ nhàng để tránh hư tổn.

Sau khi gội, cần làm khô tóc và da đầu tương đối trước khi ngủ hoặc buộc tóc, tránh để tình trạng ẩm kéo dài gây cảm giác khó chịu. Dầu gội khô có thể hỗ trợ làm sạch tạm thời nhưng không thay thế việc gội đầu thông thường.

Giữ quần áo, khăn tắm và giày dép luôn sạch, khô

Mồ hôi tích tụ trên quần áo có thể khiến mùi cơ thể xuất hiện trở lại ngay cả khi vừa tắm rửa. Vì vậy, nên thay trang phục sau khi vận động, giặt khăn tắm định kỳ và phơi ở nơi thông thoáng.

Đối với giày dép, cần chú ý giữ khô, nhất là khi bàn chân thường xuyên đổ mồ hôi. Thay tất sạch mỗi ngày, lựa chọn chất liệu thoáng khí và không cất quần áo còn ẩm vào tủ cũng là những cách đơn giản giúp hạn chế mùi khó chịu.

Chăm sóc răng miệng để hơi thở dễ chịu

Vệ sinh răng miệng đúng cách giúp loại bỏ mảng bám, hạn chế hôi miệng. Nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày, làm sạch kẽ răng, lưỡi và uống đủ nước. Nếu hơi thở có mùi kéo dài, nên khám nha khoa hoặc cơ sở y tế để tìm nguyên nhân thay vì chỉ dùng kẹo hay nước súc miệng để che mùi.

Tạo các lớp hương một cách vừa phải

Layering mùi hương là cách kết hợp kem dưỡng thể, body mist và nước hoa có nhóm hương tương đồng nhằm duy trì hương thơm lâu hơn. Tuy nhiên, không nhất thiết phải sử dụng tất cả sản phẩm đều có mùi, bởi quá nhiều lớp hương có thể khiến cơ thể trở nên nồng gắt.

Người có làn da nhạy cảm nên chọn kem dưỡng không hương liệu, sau đó sử dụng nước hoa ở bước cuối. Tránh xịt nước hoa lên vùng da đang viêm, trầy xước hoặc có dấu hiệu kích ứng.

Xịt nước hoa vừa đủ và làm mới cơ thể đúng cách

Nên dùng nước hoa khi cơ thể sạch, da khô và không có nhiều mồ hôi. Có thể mang theo khăn giấy, sản phẩm khử mùi và nước hoa mini để sử dụng khi cần. Nếu mùi cơ thể hoặc lượng mồ hôi thay đổi bất thường, kéo dài, nên đi khám để tìm nguyên nhân thay vì chỉ dùng sản phẩm tạo hương.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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