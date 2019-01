10 thực phẩm giúp đôi mắt sáng khỏe

Ớt chuông: Ớt chuông là loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin C, rất tốt cho các mạch máu trong mắt, Các nhà khoa học còn cho rằng, vitamin C còn giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Hạt hướng dương và quả hạch: Các loại hạt và hạnh nhân này chứa một nửa lượng vitamin E mà 1 người lớn cần cho một ngày. Một nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác, có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể. Các loại rau ăn lá sẫm màu: Cải xoăn, rau chân vịt và cải bắp đều là những thực phẩm giàu vitamin C và E. Đây cũng là nguồn vitamin A thực vật phong phú, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thị giác. Cá hồi: Võng mạc của bạn cần hai loại axit béo omega-3 để hoạt động hiệu quả: DHA và EPA. Cả hai chất này đều có trong các loại cá béo, như cá hồi và cá ngừ, cũng như các loại hải sản khác. Omega-3 có thể bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Khoai lang: Các loại rau quả có màu cam - như khoai lang, cà rốt, dưa đỏ, xoài và đào - chứa nhiều beta-carotin, một loại vitamin A hỗ trợ thị lực vào ban đêm. Thịt nạc và gia cầm: Thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều là những nguồn vitamin A dồi dào. Bên cạnh đó, thịt gà cũng chứa rất nhiều kẽm, giàu vitamin B, axit nicotinich và vitamin E- là những dưỡng chất cần thiết chống đục thủy tinh thể và những căn bệnh về suy nhược mắt khác. Đậu: Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng rất giàu kẽm. Một lon đậu nướng sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt của bạn. Trứng: Trong trứng có rất nhiều chất có lợi cho mắt như vitamin A, zinc, lutein, lecithin, B12, vitamin D, và cysteine. Ngoài protein, lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp dồi dào lutein, zeaxathin, kẽm và những chất giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt – một trong những bệnh thường thấy, dễ gây mù lòa ở người cao tuổi. Bí đao: Cơ thể bạn không thể tự sản sinh lutein và zeaxanthin, nhưng bạn luôn có thể hấp thu những chất này từ bí đao. Bí đao mùa hè cũng chứa vitamin C và kẽm. Bí đao mùa đông cung cấp vitamin A và C, cũng như các axit béo omega-3, rất tốt cho đôi mắt của bạn. Bông cải xanh và cải Brussels: Bông cải xanh (súp lơ xanh) và cải Bruxen chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C và vitamin E. Tất cả đều là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào trong đôi mắt của bạn khỏi các gốc tự do, nhất là võng mạc vì đây là khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương./.

Ớt chuông: Ớt chuông là loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin C, rất tốt cho các mạch máu trong mắt, Các nhà khoa học còn cho rằng, vitamin C còn giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Hạt hướng dương và quả hạch: Các loại hạt và hạnh nhân này chứa một nửa lượng vitamin E mà 1 người lớn cần cho một ngày. Một nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin E cùng với các chất dinh dưỡng khác, có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể. Các loại rau ăn lá sẫm màu: Cải xoăn, rau chân vịt và cải bắp đều là những thực phẩm giàu vitamin C và E. Đây cũng là nguồn vitamin A thực vật phong phú, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thị giác. Cá hồi: Võng mạc của bạn cần hai loại axit béo omega-3 để hoạt động hiệu quả: DHA và EPA. Cả hai chất này đều có trong các loại cá béo, như cá hồi và cá ngừ, cũng như các loại hải sản khác. Omega-3 có thể bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Khoai lang: Các loại rau quả có màu cam - như khoai lang, cà rốt, dưa đỏ, xoài và đào - chứa nhiều beta-carotin, một loại vitamin A hỗ trợ thị lực vào ban đêm. Thịt nạc và gia cầm: Thịt bò, thịt lợn và thịt gà đều là những nguồn vitamin A dồi dào. Bên cạnh đó, thịt gà cũng chứa rất nhiều kẽm, giàu vitamin B, axit nicotinich và vitamin E- là những dưỡng chất cần thiết chống đục thủy tinh thể và những căn bệnh về suy nhược mắt khác. Đậu: Các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng rất giàu kẽm. Một lon đậu nướng sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho đôi mắt của bạn. Trứng: Trong trứng có rất nhiều chất có lợi cho mắt như vitamin A, zinc, lutein, lecithin, B12, vitamin D, và cysteine. Ngoài protein, lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp dồi dào lutein, zeaxathin, kẽm và những chất giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở mắt – một trong những bệnh thường thấy, dễ gây mù lòa ở người cao tuổi. Bí đao: Cơ thể bạn không thể tự sản sinh lutein và zeaxanthin, nhưng bạn luôn có thể hấp thu những chất này từ bí đao. Bí đao mùa hè cũng chứa vitamin C và kẽm. Bí đao mùa đông cung cấp vitamin A và C, cũng như các axit béo omega-3, rất tốt cho đôi mắt của bạn. Bông cải xanh và cải Brussels: Bông cải xanh (súp lơ xanh) và cải Bruxen chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, vitamin C và vitamin E. Tất cả đều là những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào trong đôi mắt của bạn khỏi các gốc tự do, nhất là võng mạc vì đây là khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương./.