12 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn sống

Khoai tây: Do khoai tây có chứa nhiều tinh bột nên ăn khoai tây sống có thể gây ra chứng đầy hơi, khó tiêu. Đặc biệt, khi để khoai tây ở nơi nóng ẩm sẽ khiến chúng chuyển sang màu xanh, nảy mầm và khi đó chúng tương đối độc. Bạn không nên ăn những củ khoai tây như thế tránh trường hợp ngộ độc. Củ sắn: Mặc dù có nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng trong sắn tươi chứa một hàm lượng acid cyanhydric, viết tắt là HCN. Đây là loại acid sẽ gây chết người, bắt đầu với các triệu chứng khó thở, mất tri giác, liệt cơ, co giật, ngừng thở... nếu nặng sẽ gây đến tình trạng tử vong. Loại chất này sẽ bị loại bỏ nếu bạn rửa kỹ, làm sạch, lột vỏ và luộc chín nó trước khi ăn. Đậu đỏ: Đậu đỏ chưa nhiều protein, chất xơ, chất chống oxy hóa nhưng khi ăn sống sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Khi chưa được nấu chín, chúng chứa phytohemagglutinin – loại chất gây ra ngộ độc thực phẩm hoặc rối loạn tiêu hóa. Vậy nên, hãy nấu chúng thật kĩ trước khi ăn chúng. Xúc xích: Đây là một loại thực phẩm rất phổ biến và mọi người thường nghĩ chúng đã nấu chín từ trước và có thể ăn ngay. Tuy nhiên, trong quá trình đóng gói, chúng có thể bị nhiễm vi khuẩn listeria- thứ vi khuẩn có thể bị tiêu diệt khi nấu chín. Sữa: Sữa đã được diệt trùng thì dĩ nhiên có thể sử dụng trực tiếp. Tuy nhiên, sữa tự nhiên, được vắt trực tiếp từ động vật thì phải được làm chín để diệt những vi khuẩn như E.coli và Salmonella. Giá đỗ: Giá đỗ là một trong những món được nhiều người ăn sống. Tuy nhiên, do giá đỗ phát triển trong điều kiện nóng, ẩm - nơi mà vi khuẩn phát triển mạnh, đặc biệt là khuẩn e.coli, salmonlle hay listeria. Vậy nên hãy rửa sạch và nấu chín trước khi ăn. Hạnh nhân đắng: Khác với hạnh nhân ngọt – thứ chúng ta thường ăn, hạnh nhân đắng có chưa axitcyanhytric, và ăn chỉ khoảng 70 hạt hạnh nhân sống có thể gây chết người. Rất may mắn, loại hạt này lại an toàn khi được nấu chín. Bột mì: FDA và các trung tâm kiểm soát bệnh dịch đã chỉ ra rằng bột mì là một mối nguy hiểm khi chưa được làm chín. Trong quá trình sản xuất chúng có thể nhiễm E.coli loại vi khuẩn gây nhiều bệnh về đường tiêu hóa mà chúng chỉ chỉ biến mất khi được nấu chín.. Cà tím: Chúng có chứa solanine độc tố tương tự với khoai tây khi chưa được nấu chín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường tiêu hóa và dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, hãy nấu chín cà trước khi ăn. Đậu Lima: Đậu Lima có chứa cyanogenic glycosides, một loại hợp chất gây chết người khi ăn phải, vì thế bạn phải nấu chín nó khi ăn. Hạt táo, xoài, đào, lê và mơ: Mặc dù hiếm khi xảy ra ngộ độc khi ăn, tuy nhiên hạt của các loại quả trên có chứa một chất hóa học mà có thể chuyển hóa thành xyanua hữu cơ gây ra ngộ độc thực phẩm. Do đó, tốt nhất là đừng bao giờ nên ăn những loại thực phẩm này. Nấm dại: Nấm chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin B và kali nhưng chúng cũng còn chứa agaritine gây ra chứng khó tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Nấu chín nấm là cách để phá hủy hợp chất này.

