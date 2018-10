7 bệnh nghiêm trọng sau dấu hiệu của cơn đau lưng

Bạn mới bị thương ở lưng: Bất cứ khi nào lưng bạn bị tổn thương một cách trực tiếp vì tai nạn xe, ngã hoặc bị tấn công thì bạn cần đến ngay bệnh viện, phòng cấp cứu để khám, chụp x-quang hoặc CT để đánh giá chính xác chấn thương. Cảm giác tê: Tổn thương tủy sống có thể dẫn đến tê, liệt một số bộ phận cơ thể đặc biệt là ở chân nếu bạn đang gặp phải bệnh đau lưng. Nguyên nhân là do sự tổn thương hệ thần kinh thắt lưng hoặc các thương tổn nghiêm trọng khác. Hãy điều trị càng sớm càng tốt. Bị loãng xương: Khi bệnh loãng xương đi kèm với triệu chứng đau lưng thì rất có thể bạn đã bị tổn thương đốt sống số 1. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ một cú ngã, nâng vật quá nặng hay bị ho một cách nghiêm trọng. Hãy đến bệnh viện nếu cơn đau không tự mất đi mà kéo dài nghiêm trọng, khi đó, bạn sẽ được điều trị để cải thiện các đốt sống. Giảm cân quá mức: Cân nặng bị giảm nhanh chóng, mất kiểm soát đi kèm với triệu chứng đau lưng thì nó có thể là dấu hiệu của một khối u trong cột sống. Khối u này sẽ làm suy yếu các đốt sống, dẫn đến gãy xương và đau lưng, nó cũng gây sức nén với tủy, hệ thần kinh và dẫn đến nhiều vấn đề khác. Khi đó, khối u ở cột sống sẽ lan rất nhanh sang các bộ phận khác như: phổi, vú, thận, tuyến tiền liệt. Vậy nên, khi có những dấu hiệu trên hãy nhanh chóng kiểm tra và điều trị. Bạn không thể kiểm soát bàng quang của mình: Khi cơn đau lưng kèm theo với sự mất kiểm soát của bàng quang hay hệ thống bài tiết cùng cảm giác tê chân, xương chậu và hông thì có thể nó đang ở tình trạng rất nghiêm trọng. Triệu chứng này thường gây ra bởi sự đè nén hệ thống dây thần kinh ở cột sống, nhiễm trùng hoặc một khối u. Đau nhiều vào ban đêm: Khi cơ thể nghỉ ngơi, cơn đau kéo đến dữ dội hơn, khiến bạn mất ngủ và thức giấc nhiều lần. Thật không may đó có thể là dấu hiệu của một khối u không lành tính. Nếu cơn đau kèm theo cảm giác ăn không ngon, sốt, tê thì bạn nên đi kiểm tra nó ngay. Đau dạ dày dữ dội: Thường thì đau lưng hiếm khi dẫn đến các cơn đau ở dạ dày, tuy nhiên nó vẫn có thể xảy ra hoặc bắt nguồn từ vùng bụng của bạn. Nếu cơn đau nghiêm trọng và liên tục bạn nên kiểm tra và điều trị sớm. Co thắt ở lưng và đau vùng chậu: Nếu cơn đau ở lưng diễn ra ngắt quãng mà thay vào đó là sự co thắt thì đó có thể là dấu hiệu của sỏi thận. Trong trường hợp này bạn có thể đi tiểu ra máu, vậy nên hãy chuẩn đoán và điều trị sớm.

Bạn mới bị thương ở lưng: Bất cứ khi nào lưng bạn bị tổn thương một cách trực tiếp vì tai nạn xe, ngã hoặc bị tấn công thì bạn cần đến ngay bệnh viện, phòng cấp cứu để khám, chụp x-quang hoặc CT để đánh giá chính xác chấn thương. Cảm giác tê: Tổn thương tủy sống có thể dẫn đến tê, liệt một số bộ phận cơ thể đặc biệt là ở chân nếu bạn đang gặp phải bệnh đau lưng. Nguyên nhân là do sự tổn thương hệ thần kinh thắt lưng hoặc các thương tổn nghiêm trọng khác. Hãy điều trị càng sớm càng tốt.

Bị loãng xương: Khi bệnh loãng xương đi kèm với triệu chứng đau lưng thì rất có thể bạn đã bị tổn thương đốt sống số 1. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ một cú ngã, nâng vật quá nặng hay bị ho một cách nghiêm trọng.

Hãy đến bệnh viện nếu cơn đau không tự mất đi mà kéo dài nghiêm trọng, khi đó, bạn sẽ được điều trị để cải thiện các đốt sống. Giảm cân quá mức: Cân nặng bị giảm nhanh chóng, mất kiểm soát đi kèm với triệu chứng đau lưng thì nó có thể là dấu hiệu của một khối u trong cột sống. Khối u này sẽ làm suy yếu các đốt sống, dẫn đến gãy xương và đau lưng, nó cũng gây sức nén với tủy, hệ thần kinh và dẫn đến nhiều vấn đề khác. Khi đó, khối u ở cột sống sẽ lan rất nhanh sang các bộ phận khác như: phổi, vú, thận, tuyến tiền liệt. Vậy nên, khi có những dấu hiệu trên hãy nhanh chóng kiểm tra và điều trị. Bạn không thể kiểm soát bàng quang của mình: Khi cơn đau lưng kèm theo với sự mất kiểm soát của bàng quang hay hệ thống bài tiết cùng cảm giác tê chân, xương chậu và hông thì có thể nó đang ở tình trạng rất nghiêm trọng. Triệu chứng này thường gây ra bởi sự đè nén hệ thống dây thần kinh ở cột sống, nhiễm trùng hoặc một khối u. Đau nhiều vào ban đêm: Khi cơ thể nghỉ ngơi, cơn đau kéo đến dữ dội hơn, khiến bạn mất ngủ và thức giấc nhiều lần. Thật không may đó có thể là dấu hiệu của một khối u không lành tính. Nếu cơn đau kèm theo cảm giác ăn không ngon, sốt, tê thì bạn nên đi kiểm tra nó ngay.

Đau dạ dày dữ dội: Thường thì đau lưng hiếm khi dẫn đến các cơn đau ở dạ dày, tuy nhiên nó vẫn có thể xảy ra hoặc bắt nguồn từ vùng bụng của bạn. Nếu cơn đau nghiêm trọng và liên tục bạn nên kiểm tra và điều trị sớm. Co thắt ở lưng và đau vùng chậu: Nếu cơn đau ở lưng diễn ra ngắt quãng mà thay vào đó là sự co thắt thì đó có thể là dấu hiệu của sỏi thận. Trong trường hợp này bạn có thể đi tiểu ra máu, vậy nên hãy chuẩn đoán và điều trị sớm.