141 bệnh, nhóm bệnh được chuyển viện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký phiếu

Thứ Bảy, 06:10, 04/04/2026
VOV.VN - Nhằm giảm thủ tục và đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh, Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế cho phép 141 bệnh lý được sử dụng phiếu chuyển tuyến có giá trị 1 năm. Quy định này giúp bệnh nhân mạn tính, điều trị dài hạn duy trì khám chữa bệnh liên tục, không phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến nhiều lần.

Theo đó, Thông tư số 01/2025/TT-BYT ban hành thay thế Thông tư số 40/2015/TT-BYT, quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành từ năm 2015 để khắc phục những khó khăn, hạn chế, vướng mắc thời gian qua trong thực hiện Thông tư số 40, đồng thời đồng bộ với các quy định mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

Nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính hoặc bệnh cần điều trị dài hạn, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định danh mục 141 mặt bệnh (TẠI ĐÂY) (trước đó là 62 bệnh) được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị trong 1 năm kể từ ngày ký. Sau 1 năm, giá trị của giấy chuyển viện hết hạn, sức khỏe của người bệnh đã được điều trị ổn định thì người bệnh có thể quay về cơ sở y tế ban đầu để được tư vấn, quản lý, theo dõi bệnh.

141 benh, nhom benh duoc chuyen vien trong thoi han 1 nam ke tu ngay ky phieu hinh anh 1
Trước đây danh mục bệnh chuyển tuyến 1 năm/lần bao gồm 62 bệnh, nhưng hiện nay danh mục này bao gồm 141 bệnh, tăng 79 bệnh so với danh mục trước đó. Từ đó, bệnh nhân có thể đi tay không đến cơ sở khám chữa bệnh 2 cấp này vẫn được 100% mức hưởng BHYT trong phạm vi quy định. (Ảnh minh họa).

Theo đó, danh mục 141 bệnh được cấp giấy chuyển tuyến năm bao gồm: nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces; các thiếu máu tan máu di truyền khác; suy tủy xương và các bệnh thiếu máu khác; đông máu nội mạch rải rác (hội chứng tiêu fibrin); ban xuất huyết và các tình trạng xuất huyết khác; hội chứng thực bào tế bào máu liên quan đến nhiễm trùng; suy thận mãn tính…

Hướng dẫn dành cho người bệnh

Bộ Y tế giao các cơ sở y tế tư vấn, hướng dẫn cho người tham gia BHYT về các bệnh được cấp giấy chuyển viện 1 năm/lần, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người bệnh.

Trường hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo yêu cầu chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi chuyển người bệnh phải có Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định (TẠI ĐÂY - bằng bản giấy hoặc bản điện tử). Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

Người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định tại danh mục 141 mặt bệnh được sử dụng Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày ký, kèm theo điều kiện cần thiết. 

Người bệnh cần được bác sĩ chuyên khoa xác nhận tình trạng bệnh theo đúng quy định. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn cần tuân thủ đúng lịch tái khám theo chỉ định.

Trường hợp bệnh thuộc danh mục trên có quy định điều kiện hoặc tình trạng bệnh, người bệnh chỉ được hưởng quyền lợi khi đáp ứng điều kiện hoặc tình trạng bệnh đó.

Trong trường hợp tên bệnh chẩn đoán không hoàn toàn trùng khớp với tên bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định tại các danh mục trên nhưng đúng mã bệnh thì thống nhất áp dụng theo mã bệnh.

Trường hợp người bệnh được chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó theo tình trạng bệnh của người bệnh và năng lực chuyên môn, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở.

Trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc người bệnh tự đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và sau đó được chuyển tiếp đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì chỉ cần Phiếu chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi.

Lợi ích của Thông tư 01

Đây là quy định đặc biệt có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để người bệnh được tiếp cận và điều trị kịp thời một số bệnh cần chuyên môn sâu mà cơ sở y tế cấp cơ bản, cấp ban đầu chưa đủ điều kiện triển khai.

Đồng thời, góp phần giảm thủ tục chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh, giảm chi phí di chuyển, vận chuyển người bệnh, giảm chi phí của hộ gia đình liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời góp phần sử dụng quỹ BHYT hiệu quả.

Bệnh nhân tăng huyết áp (mã I10) sẽ được hưởng quyền lợi này với điều kiện có chỉ định phẫu thuật hoặc can thiệp hoặc giai đoạn nặng hoặc có từ 2 biến chứng; bệnh nhân thoái hóa khớp háng/khớp gối hay khớp cổ - bàn ngón tay cái ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 mới được hưởng quyền lợi.

Trong khi đó, bệnh vảy nến, lupus ban đỏ, viêm da dạng herpes, hen (suyễn)... không cần điều kiện, tình trạng bệnh đi kèm vẫn được hưởng quyền lợi. 

Linh Thương/VOV.VN
