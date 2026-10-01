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3 loại cá bình dân ở Việt Nam được ví như “kho dinh dưỡng”

Thứ Năm, 09:22, 01/10/2026
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VOV.VN - Cá hồi nổi tiếng giàu omega-3, nhưng cá mòi, cá nục và cá cơm cũng cung cấp EPA, DHA, protein cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu. Đây đều là những loại cá quen thuộc, dễ mua và phù hợp để bổ sung thường xuyên vào thực đơn.

Cá hồi nổi tiếng giàu EPA, DHA, nhưng nhiều loại cá biển nhỏ quen thuộc ở Việt Nam như cá mòi, cá nục, cá cơm cũng cung cấp omega-3, protein và nhiều dưỡng chất thiết yếu, đồng thời dễ mua, giá hợp lý.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá biển nhỏ giàu protein và omega-3, đặc biệt là EPA, DHA. Loại cá này còn cung cấp vitamin B12, vitamin D, canxi và một số khoáng chất cần thiết. Cá mòi có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để đa dạng hóa nguồn cá trong khẩu phần. Với cá mòi đóng hộp, phần xương mềm có thể ăn được, giúp bổ sung thêm canxi; tuy nhiên, cần chú ý hàm lượng natri, nhất là với người phải hạn chế muối. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, cá mòi có thể được luân phiên sử dụng cùng cá hồi trong chế độ ăn.

3 loai ca binh dan o viet nam duoc vi nhu kho dinh duong hinh anh 1
Cá mòi là loại cá biển nhỏ giàu protein và omega-3

Cá nục

Cá nục là loại cá biển quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, cung cấp protein, chất béo và omega-3, trong đó có EPA, DHA. Cá nục dễ mua, giá phù hợp và có thể chế biến thành nhiều món như hấp, nướng, kho, nấu canh. Hàm lượng omega-3 ở cá nục có thể thay đổi tùy loài, kích thước và cách chế biến, vì vậy không nên mặc định loại cá này luôn giàu omega-3 hơn cá hồi. Khi chế biến, đặc biệt là món kho, nên kiểm soát lượng muối, nước mắm và gia vị chứa nhiều natri. Cá nục có thể được luân phiên với cá hồi và các loại cá khác để đa dạng nguồn protein, omega-3 trong khẩu phần.

Cá cơm

Cá cơm tuy nhỏ nhưng cung cấp protein, omega-3 (EPA, DHA), cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Do nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn, cá cơm thường có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để bổ sung đa dạng nguồn cá trong khẩu phần. Cá cơm tươi có thể kho, nấu canh hoặc kết hợp với rau củ, trong khi cá cơm khô thường được ướp muối nên có hàm lượng natri cao hơn, cần sử dụng vừa phải. So với cá hồi, cá cơm có ưu thế về mức độ phổ biến, giá thành và hàm lượng thủy ngân thấp, nhưng không đồng nghĩa tốt hơn ở mọi khía cạnh. Việc luân phiên cá cơm, cá mòi, cá nục và cá hồi giúp đa dạng nguồn protein, omega-3 và các dưỡng chất trong bữa ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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