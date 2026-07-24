Loại cá bình dân giàu Omega-3 chẳng kém cá hồi, cực bổ dưỡng cho sức khỏe

Bảo vệ tim mạnh khỏe

Cá mòi là một trong những nguồn cung cấp Axit béo Omega-3 (bao gồm EPA và DHA) dồi dào nhất. Dưỡng chất này giúp giảm chỉ số mỡ máu (triglyceride), điều hòa nhịp tim và làm giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông nguy hiểm trong lòng mạch.

Việc ăn cá mòi đều đặn giúp làm tăng lượng cholesterol tốt (HDL), hạ bớt áp lực lên thành mạch máu, từ đó phòng ngừa xơ vữa động mạch, đau tim và nguy cơ đột quỵ hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Khác với nhiều loài cá khác, cá mòi thường được ăn cả phần xương nhỏ đã được nấu mềm. Nhờ đó, loại cá này cung cấp một lượng Canxi và Phốt pho ấn tượng cho cơ thể. Đặc biệt hơn, cá mòi rất giàu Vitamin D - yếu tố quyết định giúp ruột hấp thụ tối đa Canxi vào máu và gắn chắc vào khung xương. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp làm tăng mật độ xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương, rạn xương ở người cao tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em.

Cá mòi là một trong những nguồn cung cấp Axit béo Omega-3 (bao gồm EPA và DHA) dồi dào. (Ảnh: Hoàng Huế/Lao Động)

Tăng cường chức năng não bộ và cải thiện trí nhớ

Axit béo Omega-3 (đặc biệt là DHA) trong cá mòi là thành phần cấu tạo quan trọng của tế bào não và màng thần kinh. Bổ sung cá mòi vào chế độ ăn giúp thúc đẩy khả năng truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, cải thiện sự tập trung và tăng cường khả năng ghi nhớ. Đối với người lớn tuổi, việc nạp đủ Omega-3 từ cá mòi còn làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ do tuổi tác và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Giảm viêm mãn tính và hỗ trợ giảm đau khớp

Tình trạng viêm nhiễm mãn tính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt bệnh lý như viêm khớp dạng thấp, viêm ruột và các bệnh tự miễn. Các axit béo không bão hòa trong cá mòi có khả năng ức chế sự sản sinh các cytokine và prostaglandin – những chất trung gian gây ra phản ứng viêm trong cơ thể. Do đó, ăn cá mòi thường xuyên giúp xoa dịu các cơn đau khớp, giảm sưng cứng khớp vào buổi sáng và thúc đẩy sự hồi phục của tế bào.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt vô căn

Thiếu máu do thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và da dẻ xanh xao. Cá mòi chứa lượng Sắt heme (dạng sắt từ động vật rất dễ hấp thụ) cùng với lượng Vitamin B12 cực kỳ dồi dào. Vitamin B12 đóng vai trò cốt lõi trong quá trình tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Việc tiêu thụ cá mòi thường xuyên sẽ đảm bảo hệ tuần hoàn luôn vận chuyển đầy đủ oxy đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể.

Bảo vệ đôi mắt và phòng ngừa thoái hóa điểm vàng

Axit béo DHA trong cá mòi tập trung rất nhiều ở võng mạc mắt, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc nạp đủ Omega-3 từ các loại cá biển nhỏ như cá mòi giúp làm giảm nguy cơ mắc hội chứng khô mắt và ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD), một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người lớn tuổi.