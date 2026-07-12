English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 loại trà giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ bệnh tim

Chủ Nhật, 11:18, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Uống trà đúng cách không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, không phải loại trà nào cũng có tác dụng như nhau và việc lựa chọn đúng loại sẽ giúp phát huy hiệu quả bảo vệ tim.

Uống trà có tốt cho tim mạch?

Trà chứa nhiều hợp chất có lợi như polyphenol và flavonoid - các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, giảm cholesterol xấu (LDL) và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống khoảng 1-2 tách trà không đường mỗi ngày có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và một số biến cố tim mạch, đồng thời giảm nguy cơ tử vong do các bệnh lý liên quan.

Những loại trà tốt cho tim mạch

Trà đen

Trà đen là một trong những lựa chọn được nhiều chuyên gia khuyến khích. Loại trà này được tạo thành sau quá trình oxy hóa hoàn toàn lá trà, tạo nên màu sắc và hương vị đặc trưng.

3 loai tra giup bao ve tim mach, giam nguy co benh tim hinh anh 1
Uống trà đúng cách không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Nhờ chứa nhiều polyphenol và flavonoid, trà đen có thể góp phần bảo vệ hệ tim mạch. So với cà phê, lượng caffeine trong trà đen chỉ khoảng một nửa nhưng vẫn đủ giúp tăng sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp hoặc thường xuyên có nhịp tim nhanh nên thận trọng khi sử dụng và cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu uống thường xuyên.

Trà xanh

Trà xanh là thức uống được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Uống trà xanh không đường thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol LDL và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa EGCG trong trà xanh còn giúp hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa, đồng thời hỗ trợ tăng cường trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Trà trắng

Trà trắng (bạch trà) được làm từ búp trà non nên giàu hoạt chất tự nhiên. Nhờ chứa nhiều flavonoid, loại trà này có thể hỗ trợ hạ huyết áp, giảm cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu và bảo vệ hệ tim mạch. Ngoài ra, trà hoa cúc, trà ô long và trà nhân sâm cũng mang lại lợi ích cho tim nếu sử dụng với lượng vừa phải, tránh lạm dụng để hạn chế tác dụng phụ.

Những lợi ích khác của trà đối với sức khỏe

Ngoài lợi ích cho tim mạch, uống trà đúng cách còn có thể hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư, kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết, tăng cường trí nhớ, chống oxy hóa, làm chậm lão hóa, giảm căng thẳng và bảo vệ sức khỏe răng miệng. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì có thể gây tăng huyết áp, tim đập nhanh hoặc các tác dụng phụ do caffeine. Người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại nước được ví là "thần dược" cho tim mạch, ở Việt Nam có cực nhiều
Loại nước được ví là "thần dược" cho tim mạch, ở Việt Nam có cực nhiều

VOV.VN - Loại nước này có nguồn gốc từ châu Á và Đông Âu, được sử dụng từ hàng ngàn năm trước trong y học cổ truyền. Ngày nay, thức uống này đã phổ biến trên toàn thế giới và được ưa chuộng bởi những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. 

Loại nước được ví là "thần dược" cho tim mạch, ở Việt Nam có cực nhiều

Loại nước được ví là "thần dược" cho tim mạch, ở Việt Nam có cực nhiều

VOV.VN - Loại nước này có nguồn gốc từ châu Á và Đông Âu, được sử dụng từ hàng ngàn năm trước trong y học cổ truyền. Ngày nay, thức uống này đã phổ biến trên toàn thế giới và được ưa chuộng bởi những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. 

5 loại đồ uống giúp giảm nhịp tim
5 loại đồ uống giúp giảm nhịp tim

VOV.VN - Trà matcha, trà hoa dâm bụt ... là những loại đồ uống tốt cho những người đang mắc bệnh về tim mạch.

5 loại đồ uống giúp giảm nhịp tim

5 loại đồ uống giúp giảm nhịp tim

VOV.VN - Trà matcha, trà hoa dâm bụt ... là những loại đồ uống tốt cho những người đang mắc bệnh về tim mạch.

Thói quen ăn uống nhiều người tưởng giảm cân lại âm thầm tăng nguy cơ bệnh tim
Thói quen ăn uống nhiều người tưởng giảm cân lại âm thầm tăng nguy cơ bệnh tim

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để giảm cân là lựa chọn của nhiều người nhưng có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, tăng nguy cơ bệnh tim và rối loạn tiêu hóa.

Thói quen ăn uống nhiều người tưởng giảm cân lại âm thầm tăng nguy cơ bệnh tim

Thói quen ăn uống nhiều người tưởng giảm cân lại âm thầm tăng nguy cơ bệnh tim

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để giảm cân là lựa chọn của nhiều người nhưng có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, tăng nguy cơ bệnh tim và rối loạn tiêu hóa.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe