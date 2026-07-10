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Thói quen ăn uống nhiều người tưởng giảm cân lại âm thầm tăng nguy cơ bệnh tim

Thứ Sáu, 11:30, 10/07/2026
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VOV.VN - Bỏ bữa sáng để giảm cân là lựa chọn của nhiều người nhưng có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, tăng nguy cơ bệnh tim và rối loạn tiêu hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc có nên ăn sáng hay không phụ thuộc vào đặc điểm sinh hoạt và phản ứng của từng cơ thể, không có công thức chung cho tất cả.

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Duy trì dinh dưỡng cân đối kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng. (Ảnh minh họa)

Nhiều người duy trì ba bữa ăn mỗi ngày và coi bữa sáng là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng sau một đêm dài. Trong khi đó, không ít người chủ động bỏ bữa sáng với mong muốn cơ thể tiêu hóa hết thức ăn từ tối hôm trước hoặc hạn chế tích lũy mỡ để giảm cân.

Theo chuyên gia, đây chủ yếu là lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, nếu việc nhịn ăn sáng khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung hoặc ảnh hưởng hiệu suất làm việc thì không nên duy trì. Thói quen này thường phù hợp hơn với những người thức dậy muộn hoặc có lịch sinh hoạt, đi ngủ vào đêm khuya.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết một người trưởng thành cần khoảng 2.000-2.500 kcal mỗi ngày. Trong đó, bữa sáng nên cung cấp khoảng 400-500 kcal để bù lại phần năng lượng đã tiêu hao sau nhiều giờ không ăn.

Đặc biệt ở nam giới, bỏ bữa sáng kéo dài có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày. Cảm giác đói kéo dài cũng khiến nhiều người ăn nhiều hơn vào bữa trưa, làm tăng nguy cơ nạp dư thừa năng lượng và tăng cân thay vì giảm cân như mong muốn.

Ngoài ra, việc tiêu thụ lượng lớn thức ăn sau thời gian dài nhịn đói còn tạo áp lực lên hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, đau bụng hoặc viêm loét dạ dày ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng và hệ tiêu hóa, nhiều nghiên cứu còn cho thấy việc thường xuyên bỏ bữa sáng có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nhịn ăn sáng có thể làm tăng nồng độ cortisol, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ.

Chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên theo dõi phản ứng của cơ thể để lựa chọn chế độ ăn phù hợp. Duy trì dinh dưỡng cân đối kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

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Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

VOV.VN - Nhịn ăn tối là cách nhiều người lựa chọn để giảm cân vì đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào việc bỏ một bữa mà còn liên quan đến tổng năng lượng nạp vào và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Như Loan/VTC News
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