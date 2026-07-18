3 nhóm người có nguy cơ suy thận cao nhưng thường chủ quan

Nghiện công việc

Những người thường xuyên làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, uống ít nước hoặc hay nhịn tiểu có nguy cơ tổn thương thận cao hơn. Stress kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, tăng áp lực lên hệ thống lọc và ảnh hưởng đến huyết áp, quá trình chuyển hóa. Bên cạnh đó, uống không đủ nước và nhịn tiểu còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu. Để bảo vệ thận, nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và tránh nhịn tiểu.

Suy thận thường tiến triển âm thầm nên nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng

Thường xuyên né tránh khám sức khỏe

Nhiều người chỉ đi khám khi có triệu chứng rõ rệt, trong khi bệnh thận thường tiến triển âm thầm ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện các dấu hiệu như phù chân, nước tiểu có bọt hoặc mệt mỏi kéo dài, chức năng thận thường đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ là cách quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh thận và điều trị kịp thời.

Dễ tin vào các thông tin truyền miệng

Nhiều người quan tâm đến sức khỏe nhưng dễ tin vào các bài thuốc dân gian, thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm quảng cáo chưa được kiểm chứng. Trên thực tế, một số thảo dược, sản phẩm không rõ nguồn gốc hay việc lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm có thể gây tổn thương thận. Vì vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng nào.

Làm gì để bảo vệ thận?

Những thói quen trên có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận nếu kéo dài. Để bảo vệ thận, mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế muối, uống đủ nước, vận động thường xuyên và không tự ý dùng thuốc.