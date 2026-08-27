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4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú, phụ nữ trẻ cũng cần lưu ý

Thứ Năm, 08:35, 27/08/2026
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VOV.VN - Ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ trẻ, trong đó nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã tiến triển do chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Ung thư vú không chỉ là bệnh của phụ nữ lớn tuổi. Không ít người mới ngoài 30 đã phát hiện khối u khi bệnh bắt đầu lan tới hạch nách, trong khi trước đó vẫn khỏe mạnh và gần như không có cảm giác đau.

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PGS.TS Phạm Cẩm Phương thăm khám cho người bệnh.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 24.000 ca ung thư vú mới. Đây cũng là ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới. Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, tâm lý cho rằng “còn trẻ, còn khỏe thì khó mắc bệnh” khiến nhiều phụ nữ bỏ qua thời điểm phát hiện sớm.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú

Nguy cơ ung thư vú cao hơn ở những người có mẹ, chị em gái hoặc người thân trong gia đình từng mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng. Phụ nữ từng xạ trị vùng ngực khi còn trẻ cũng thuộc nhóm cần được theo dõi sát.

Một số yếu tố khác liên quan đến nguy cơ bệnh gồm có kinh nguyệt sớm trước 12 tuổi, mãn kinh sau 55 tuổi, không sinh con hoặc sinh con đầu sau 30 tuổi, không cho con bú. Ít vận động và béo phì, đặc biệt sau mãn kinh, cũng là những yếu tố cần lưu ý.

Tuy nhiên, không thuộc nhóm nguy cơ cao không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ không có tiền sử gia đình hay yếu tố nguy cơ rõ ràng. Điều quan trọng là nhận biết những thay đổi bất thường ở cơ thể.

4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú cần đi khám

Nếu phát hiện một trong các dấu hiệu này chị em nên đi khám thay vì chờ triệu chứng tự biến mất: Khối cứng ở vú hoặc vùng nách, đặc biệt khi khối có bề mặt không đều; một bên ngực thay đổi kích thước hoặc hình dạng bất thường so với bên còn lại; da vùng ngực co kéo, nhăn, dày lên hoặc sần giống vỏ cam; bong tróc hoặc xuất hiện dịch, đặc biệt là dịch có máu.

Khoảng cách giữa phát hiện sớm và phát hiện khi bệnh đã tiến triển có thể quyết định đáng kể đến phương án điều trị.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, nếu ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%. Khi khối u còn nhỏ và chưa lan rộng, người bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả, đồng thời tăng khả năng bảo tồn tuyến vú và giảm gánh nặng về thể chất, tinh thần cũng như chi phí.

Sàng lọc hiện nay có thể kết hợp nhiều phương pháp như siêu âm, chụp X-quang tuyến vú (mammography) hoặc cộng hưởng từ (MRI), tùy tuổi, đặc điểm tuyến vú và nguy cơ của từng người. Không phải phụ nữ nào cũng cần thực hiện tất cả các kỹ thuật này, do đó việc lựa chọn phương pháp nên được bác sĩ tư vấn.

Với phụ nữ có nguy cơ cao, thời điểm bắt đầu tầm soát có thể sớm hơn so với khuyến cáo chung. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để xây dựng lịch kiểm tra phù hợp thay vì tự lựa chọn phương pháp hoặc khoảng thời gian khám.

Như Loan/VTC News
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