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4 loại trái cây mọng nước nên ăn khi thời tiết giao mùa

Thứ Năm, 09:27, 27/08/2026
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VOV.VN - Thời tiết giao mùa dễ khiến cơ thể khô họng, ngứa rát hoặc nghẹt mũi. Bổ sung đủ nước và các loại trái cây mọng nước giúp tăng cường dưỡng chất, hỗ trợ cơ thể dễ chịu hơn.

Cam

Cam chứa nhiều nước và vitamin C, phù hợp bổ sung vào khẩu phần trong những ngày thời tiết khô hanh. Vitamin C góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, còn lượng nước trong quả giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Ăn cam nguyên múi cũng cung cấp thêm chất xơ so với chỉ uống nước ép.

Có thể ăn cam trực tiếp hoặc pha thành đồ uống nhưng nên hạn chế đường. Người có dạ dày nhạy cảm, trào ngược hoặc dễ bị kích ứng với thực phẩm có tính axit nên ăn lượng vừa phải, tránh dùng khi đói. Vị chua cũng có thể khiến tình trạng đau rát họng khó chịu hơn ở một số người.

4 loai trai cay mong nuoc nen an khi thoi tiet giao mua hinh anh 1
Cam chứa nhiều nước và vitamin C, phù hợp bổ sung vào khẩu phần trong những ngày thời tiết khô hanh

Quất

Quất cung cấp vitamin C cùng một số hợp chất thực vật và thường được pha với nước để tạo thành thức uống dễ dùng. Pha quất loãng với nước ấm, không cho quá nhiều đường có thể giúp bổ sung thêm chất lỏng và tạo cảm giác dễ chịu cho cổ họng.

Tuy nhiên, quất không có tác dụng thay thế thuốc điều trị ho, đờm hay nghẹt mũi. Độ axit cao có thể khiến cổ họng đang kích ứng khó chịu hơn và không phù hợp với một số người bị trào ngược dạ dày. Vì vậy, nên sử dụng vừa phải, tránh uống nước quất quá chua khi bụng đói.

Táo

Táo là loại quả tiện lợi, có thể ăn trực tiếp để bổ sung nước, chất xơ và nhiều dưỡng chất. Loại quả này không có tác dụng đặc hiệu đối với nghẹt mũi hoặc đờm nhưng góp phần cung cấp dinh dưỡng và làm đa dạng khẩu phần. Táo cũng phù hợp làm món ăn nhẹ tại nơi làm việc hoặc trường học.

4 loai trai cay mong nuoc nen an khi thoi tiet giao mua hinh anh 2
Táo là loại quả tiện lợi, có thể ăn trực tiếp để bổ sung nước, chất xơ và nhiều dưỡng chất

Nên ưu tiên ăn táo nguyên quả thay vì uống nước ép để giữ lại chất xơ và hạn chế lượng đường hấp thu nhanh. Trong những ngày giao mùa, kết hợp ăn trái cây với uống đủ nước sẽ phù hợp hơn việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm để giảm khó chịu ở đường hô hấp. Nếu ho, nghẹt mũi hoặc đau họng kéo dài, nhất là khi kèm sốt, khó thở, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Lê có hàm lượng nước cao, vị ngọt nhẹ và dễ ăn, thích hợp bổ sung nước từ thực phẩm trong những ngày hanh khô. Ăn lê nguyên quả giúp cung cấp nước, chất xơ cùng một số dưỡng chất, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu khi cổ họng khô. Loại quả này cũng dễ dùng trong các bữa phụ hoặc món tráng miệng.

Lê hấp thường được dùng theo kinh nghiệm dân gian khi ho hoặc khó chịu ở họng, nhưng không nên xem đây là phương pháp điều trị bệnh hô hấp. Nếu sử dụng nước ép lê, nên hạn chế đường thêm vào để kiểm soát lượng đường và năng lượng. Ăn nguyên quả vẫn được ưu tiên vì giữ được chất xơ tự nhiên.

Cam, quất, táo và lê là những lựa chọn đơn giản giúp bổ sung nước và dưỡng chất trong thời điểm giao mùa. Tuy nhiên, để bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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