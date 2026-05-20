Loại quả Việt bên ngoài xù xì bên trong mọng nước, bổ chẳng kém nhân sâm tổ yến

Thứ Tư, 14:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả vải không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ mà còn được mệnh danh là "vị vua của các loại quả nhiệt đới". Bên dưới lớp vỏ xù xì là phần cùi trắng mọng nước, thơm ngọt với hàm lượng dinh dưỡng cực cao

Giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm

Quả vải chứa nhiều hợp chất thực vật có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể bằng cách bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và điều hòa viêm nhiễm. Quả vải chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C, polysaccharid và các hợp chất polyphenol.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu một số chất chống oxy hóa nhất định, chẳng hạn như axit gallic, axit chlorogenic, catechin, axit caffeic, epicatechin và rutin - các hợp chất polyphenol tập trung trong quả vải có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh thường gặp.

Nguồn cung cấp vitamin C tốt

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà bạn cần phải bổ sung từ thực phẩm hằng ngày. Nó có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm lành vết thương và cải thiện làn da. Trong khi bạn có thể chọn các loại trái cây họ cam quýt để bổ sung vitamin C hằng ngày, hãy thử thay đổi khẩu vị bằng cách thêm vải vào sinh tố hoặc ăn trái cây tươi như một món ăn nhẹ buổi chiều. 

Quả vải không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ mà còn được mệnh danh là "vị vua của các loại quả nhiệt đới". (Ảnh minh họa)

Ngăn ngừa ung thư

Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hóa khác. Những chất này có đặc tính kháng ung thư tuyệt vời. Nhiều nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy, phần vỏ của quả vải thiều có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào gây ung thư vú.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Lượng chất xơ hòa tan và nước trong quả vải giúp làm sạch đường ruột và kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Thói quen bổ sung vải vào thực đơn giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu và giảm bớt các triệu chứng khó chịu liên quan đến dạ dày hoặc hệ bài tiết.

Thúc đẩy quá trình trao đổi chất

Nhờ sự hiện diện của các Vitamin nhóm B như thiamin, riboflavin và niacin, quả vải giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate thành năng lượng một cách nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì mức năng lượng ổn định suốt ngày dài mà còn hỗ trợ chức năng gan và hệ thần kinh hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Bổ sung nước cho cơ thể

Với hàm lượng nước dồi dào, quả vải là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt và bù nước tức thì trong những ngày hè cao điểm. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nước ép để bổ sung các chất điện giải thiết yếu cho cơ thể.

Tốt cho tim mạch, chống đột quỵ

Nhờ chứa hàm lượng cholesterol và natri cực thấp, quả vải là thực phẩm vàng giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý như xơ vữa động mạch, cao huyết áp hay tổn thương do oxy hóa. Đặc biệt, lượng Vitamin C dồi dào trong vải thiều có khả năng ngăn chặn sự hình thành các mảng bám trong thành mạch, nguyên nhân chính dẫn đến đau tim. Việc bổ sung vải vào thực đơn giúp bảo vệ hệ nội mô và kháng viêm hiệu quả.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
