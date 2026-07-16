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4 sai lầm khi dùng mỡ lợn gây hại sức khỏe, lỗi số 1 hầu như ai cũng mắc

Thứ Năm, 08:18, 16/07/2026
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VOV.VN - Mỡ lợn đang được nhiều gia đình sử dụng, nhưng các chuyên gia cảnh báo những sai lầm khi chế biến và bảo quản đang làm giảm chất lượng của thực phẩm này.

Nhiều gia đình quay lại dùng mỡ lợn vì cho rằng đây là chất béo truyền thống, tự nhiên và an toàn hơn dầu ăn công nghiệp. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang - Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện 19-8), nếu chế biến và bảo quản không đúng cách, mỡ lợn có thể bị biến đổi chất lượng, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rán mỡ quá kỹ

Một trong những sai lầm phổ biến là rán mỡ ở nhiệt độ quá cao đến khi tóp mỡ vàng sậm hoặc hơi cháy vì nghĩ như vậy mỡ sẽ thơm và bảo quản được lâu hơn.

Theo chuyên gia, khi nhiệt độ vượt quá khoảng 190 độ C, chất béo có thể bị biến đổi, tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, việc làm cháy thực phẩm còn có thể hình thành một số chất có nguy cơ gây hại nếu sử dụng thường xuyên.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang khuyến cáo chỉ nên rán mỡ ở lửa vừa. Khi mỡ đã tiết gần hết và tóp mỡ chuyển màu vàng nhạt, vẫn còn độ mềm thì nên tắt bếp và vớt ra.

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Không nên rán mỡ quá kỹ vì chất béo có thể bị biến đổi

Đổ mỡ nóng vào hộp nhựa

Nhiều người có thói quen rót ngay mỡ vừa rán xong vào hộp nhựa để bảo quản. Theo các chuyên gia, mỡ lúc này có nhiệt độ trên 100 độ C. Nếu sử dụng loại nhựa không chịu nhiệt hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhiệt độ cao có thể làm một số thành phần trong nhựa thôi nhiễm vào thực phẩm.

Để hạn chế nguy cơ này, nên để mỡ nguội bớt rồi mới rót vào hũ thủy tinh, sành hoặc sứ sạch có nắp đậy kín.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng quá lâu

Mỡ lợn chứa cả chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Khi tiếp xúc lâu với không khí, ánh sáng và nhiệt độ môi trường, phần chất béo không bão hòa có thể bị oxy hóa, khiến mỡ bị ôi, đổi màu hoặc xuất hiện mùi lạ.

Các chuyên gia khuyến cáo sau mỗi lần sử dụng cần đậy kín hũ mỡ. Tốt nhất nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tích trữ quá nhiều để dùng nhiều tháng

Không ít gia đình rán một lượng lớn mỡ lợn để dùng trong thời gian dài nhằm tiết kiệm công chế biến.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, dù được bảo quản trong tủ lạnh, chất lượng mỡ vẫn giảm dần theo thời gian do quá trình oxy hóa. Việc bảo quản quá lâu cũng làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật nếu điều kiện bảo quản không bảo đảm.

Vì vậy, người dân chỉ nên chế biến lượng mỡ vừa đủ dùng trong khoảng 2-3 tuần. Nếu được bảo quản lạnh tốt, thời gian sử dụng có thể kéo dài tối đa khoảng một tháng. Khi mỡ có dấu hiệu đổi màu, xuất hiện mùi ôi hoặc mùi lạ, cần loại bỏ, không nên tiếp tục sử dụng.

Việt Linh/VTC News
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