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4 thực phẩm nên ăn cùng trứng để hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Thứ Tư, 09:22, 14/10/2026
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VOV.VN - Kết hợp trứng với các loại đậu, bánh mì nguyên cám, quả bơ và quả mọng giúp bổ sung chất xơ, kali và chất béo không bão hòa, góp phần xây dựng chế độ ăn có lợi cho tim mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu gà, đậu lăng, đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh giàu protein thực vật, chất xơ, kali và magie. Kết hợp đậu với trứng giúp đa dạng nguồn đạm, bổ sung chất xơ, góp phần kiểm soát cholesterol và huyết áp. Đây cũng là nhóm thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn DASH. Khi sử dụng đậu đóng hộp, nên chọn loại ít natri hoặc rửa sạch trước khi ăn để giảm lượng muối.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám giàu chất xơ và dưỡng chất hơn bánh mì tinh chế. Ăn cùng trứng giúp bữa sáng cân đối, bổ sung chất xơ và có thể góp phần cải thiện cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm ghi rõ bột mì nguyên cám hoặc ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời hạn chế loại nhiều muối, đường và tránh ăn kèm thịt chế biến sẵn hoặc sốt nhiều muối.

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Bánh mì nguyên cám giàu chất xơ và dưỡng chất hơn bánh mì tinh chế

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và kali, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Thay thế bơ động vật hoặc sốt giàu chất béo bão hòa bằng bơ có thể góp phần cải thiện cholesterol, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định ăn bơ cùng trứng trực tiếp làm giảm mỡ máu. Do bơ chứa nhiều năng lượng, nên dùng với lượng vừa phải để kiểm soát cân nặng và cân đối khẩu phần ăn.

Quả mọng

Dâu tây, việt quất và mâm xôi giàu chất xơ, anthocyanin và các hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy quả mọng có thể góp phần cải thiện LDL cholesterol và huyết áp, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị. Nên ưu tiên quả tươi hoặc đông lạnh không thêm đường. Kết hợp trứng với quả mọng, các loại đậu, bánh mì nguyên cám hoặc quả bơ giúp đa dạng dinh dưỡng; đồng thời cần hạn chế muối, chất béo bão hòa, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên để hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cholesterol.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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