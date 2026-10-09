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7 thực phẩm "vàng" khi kết hợp cùng trứng giúp nhân đôi lợi ích dinh dưỡng

Thứ Sáu, 14:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Khi biết cách kết hợp trứng với một số loại thực phẩm phù hợp, bạn không chỉ nâng tầm hương vị cho món ăn mà còn tối ưu hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất của cơ thể. Dưới đây là 7 loại thực phẩm khi kết hợp cùng trứng sẽ mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội.

Cà chua

Cà chua rất giàu Lycopene – chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Tuy nhiên, Lycopene là dưỡng chất tan trong chất béo. Chất béo lành mạnh có trong lòng đỏ trứng đóng vai trò như môi giới hoàn hảo, giúp cơ thể hấp thụ Lycopene hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với khi ăn cà chua đơn thuần.

Lá mơ

Sự kết hợp giữa lá mơ và trứng gà là bài thuốc dân gian vượt trội cho hệ tiêu hóa nhờ sự cộng hưởng giữa dược tính kháng khuẩn và nguồn dinh dưỡng dồi dào. Tinh dầu sulfur cùng hoạt chất scopoletin trong lá mơ đóng vai trò như chất kháng sinh tự nhiên giúp sát trùng đường ruột, tiêu viêm và cải thiện nhanh chóng các chứng đầy bụng, tiêu chảy hay kiết lỵ; trong khi lòng đỏ trứng gà giàu protein và lecithin lại giúp xoa dịu, phục hồi niêm mạc ruột đang tổn thương.

Bên cạnh đó, các hợp chất trong lá mơ còn kích thích tiết enzyme giúp cơ thể tiêu hóa đạm trong trứng dễ dàng hơn, kết hợp với các vitamin (A, D, B12) và khoáng chất từ trứng giúp thanh nhiệt, giải độc và nâng cao sức đề kháng toàn diện.

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Trứng là thực phẩm giàu protein, choline và các vitamin thiết yếu. (Ảnh: VTC News)

Quả ớt chuông

Ớt chuông là một trong những thực phẩm giàu Vitamin C nhất. Việc ăn trứng kèm ớt chuông giúp cung cấp năng lượng bền vững, đồng thời Vitamin C trong ớt chuông thúc đẩy quá trình hấp thu các khoáng chất có trong trứng, giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da.

Rau ngải cứu

Trứng rán ngải cứu là món ăn bài thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền. Ngải cứu có tính ấm, giúp điều hòa khí huyết, giảm đau đầu và đau kinh nguyệt. Khi kết hợp với trứng giàu đạm, món ăn này giúp bồi bổ cơ thể cho người mới ốm dậy hoặc người thường xuyên bị suy nhược.

Bánh mì nguyên cám

Kết hợp trứng (nguồn protein và chất béo) cùng bánh mì nguyên cám (nguồn carbohydrate phức hợp và chất xơ) tạo nên bữa sáng hoàn hảo. Cấu trúc dinh dưỡng này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, duy trì chỉ số đường huyết ổn định và giữ cho bạn cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Quả bơ

Kết hợp trứng cùng quả bơ tạo nên bộ đôi tuyệt vời cho sức khỏe đôi mắt. Trứng chứa Lutein và Zeaxanthin, trong khi bơ giàu chất béo không bão hòa đơn và Vitamin E. Sự kết hợp này giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và hỗ trợ kiểm soát cholesterol xấu.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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