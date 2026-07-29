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5 bệnh lý âm thầm dễ "ghé thăm" phụ nữ sau tuổi 30

Thứ Tư, 11:25, 29/07/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 30, sự thay đổi của nội tiết tố và quá trình lão hóa khiến phụ nữ có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, kết hợp lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Rối loạn tuyến giáp

Tuyến giáp có vai trò điều hòa trao đổi chất, nhịp tim và mức năng lượng của cơ thể. Phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản và trung niên, có nguy cơ mắc bệnh tuyến giáp cao hơn nam giới. Nếu thường xuyên mệt mỏi, tăng cân không rõ nguyên nhân, da khô, táo bón, nhạy cảm với lạnh hoặc rối loạn kinh nguyệt, bạn nên đi khám để kiểm tra chức năng tuyến giáp bằng các xét nghiệm như TSH và FT4.

Đái tháo đường type 2

Nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 tăng theo tuổi, đặc biệt ở người thừa cân, ít vận động, từng mắc đái tháo đường thai kỳ hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Khát nước liên tục, đi tiểu nhiều, mệt mỏi, sụt cân bất thường hoặc vết thương lâu lành đều có thể là những dấu hiệu sớm của bệnh. Để phòng ngừa, phụ nữ nên duy trì cân nặng hợp lý, ăn nhiều chất xơ, hạn chế đường và đồ uống có đường, đồng thời tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần.

5 benh ly am tham de ghe tham phu nu sau tuoi 30 hinh anh 1
Sau tuổi 30, sự thay đổi của nội tiết tố và quá trình lão hóa khiến phụ nữ có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn

Tăng huyết áp

Tăng huyết áp là bệnh lý tim mạch phổ biến nhưng thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Sau tuổi 30, các yếu tố như căng thẳng kéo dài, ăn mặn, thiếu ngủ, ít vận động và thừa cân có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Việc kiểm tra huyết áp định kỳ giúp phát hiện sớm để kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Bên cạnh đó, nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế muối, không hút thuốc và giảm uống rượu bia.

Suy giảm mật độ xương

Khối lượng xương đạt mức tối đa vào khoảng 30 tuổi, sau đó bắt đầu giảm dần theo thời gian. Chế độ ăn thiếu canxi, vitamin D hoặc ít vận động có thể đẩy nhanh quá trình mất xương, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương khi về già.

Để bảo vệ hệ xương, phụ nữ nên bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, đồng thời duy trì các bài tập chịu trọng lượng như đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc tập luyện sức mạnh nhằm cải thiện mật độ xương.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Hội chứng buồng trứng đa nang là rối loạn nội tiết thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và có thể kéo dài sau tuổi 30. Bệnh ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, gây rối loạn kinh nguyệt, nổi mụn, mọc lông nhiều, khó mang thai và làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 cũng như bệnh tim mạch.

Kiểm soát cân nặng, ăn uống cân bằng, tập luyện đều đặn và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ là những biện pháp quan trọng giúp cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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