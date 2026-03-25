5 bữa sáng cực hại sức khỏe, nhiều người lầm tưởng bổ dưỡng ăn hằng ngày

Thứ Tư, 14:00, 25/03/2026
VOV.VN - Bữa sáng cung cấp năng lượng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do thói quen tiện lợi và khẩu vị đặc trưng, nhiều người đang vô tình nạp vào cơ thể những món ăn tiềm nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 5 kiểu ăn sáng phổ biến nhưng lại cực kỳ có hại nếu duy trì trong thời gian dài.

Ăn bánh mì cùng thịt chế biến sẵn

Bánh mì là món ăn sáng quốc dân vì sự tiện lợi, nhưng việc kết hợp với các loại thịt xông khói, xúc xích hay dăm bông lại là một sai lầm lớn. Các loại thịt chế biến sẵn này chứa rất nhiều chất bảo quản (nitrat, nitrit) và hàm lượng muối cực cao để giữ độ tươi ngon. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng và gây áp lực khủng khiếp lên hệ tim mạch, dẫn đến cao huyết áp.

Ăn đồ ăn thừa từ tối hôm trước hâm nóng lại

Vì tiết kiệm và nhanh gọn, nhiều gia đình có thói quen ăn lại thức ăn cũ của bữa tối. Tuy nhiên, các loại rau xanh sau khi để qua đêm thường sản sinh ra lượng nitrite cao – một chất khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành tác nhân gây ung thư. Ngoài ra, việc bảo quản thức ăn không đúng cách trong tủ lạnh tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, dễ gây ngộ độc thực phẩm hoặc viêm đường ruột cấp tính, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc cả ngày của bạn.

(Ảnh minh họa)

Ăn các loại ngũ cốc tinh chế và chứa nhiều đường

Nhiều loại ngũ cốc đóng hộp phổ biến trên thị trường hiện nay đã qua chế biến kỹ, loại bỏ hoàn toàn lớp cám dinh dưỡng và được tẩm ướp một lượng đường đáng kể để tăng hương vị. Ăn ngũ cốc ngọt hằng ngày không khác gì việc bạn nạp vào cơ thể một bát kẹo dẻo, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và gây ra tình trạng mệt mỏi, uể oải vào giữa buổi sáng do sụt giảm đường huyết đột ngột.

Chỉ uống nước trái cây hoặc ăn trái cây thay bữa sáng

Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ đang giảm cân, thường lầm tưởng rằng chỉ cần một ly nước ép trái cây là đủ dinh dưỡng và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, các loại trái cây có tính axit cao như cam, chanh, dứa khi ăn lúc bụng rỗng sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm loét và đau bao tử kinh niên. Hơn nữa, bữa sáng chỉ có đường từ trái cây mà thiếu protein và chất xơ từ ngũ cốc sẽ khiến cơ thể nhanh chóng bị bỏ đói, dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, hoa mắt và chóng mặt ngay giữa buổi làm việc.

Đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

Bánh rán, quẩy, xúc xích hay gà rán từ lâu đã trở thành những lựa chọn khoái khẩu và tiện lợi cho bữa sáng của nhiều người bận rộn. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn và giòn tan đó là những mối nguy hại khôn lường cho cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng việc tiêu thụ thực phẩm chiên ngập dầu vào đầu ngày sẽ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải ngay lập tức, dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, khó tiêu và uể oải suốt cả ngày dài.

Duy trì thói quen ăn sáng bằng đồ chiên rán không chỉ khiến bạn đối mặt với tình trạng mỡ máu cao mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến căn bệnh gan nhiễm mỡ và các hội chứng chuyển hóa nguy hiểm khác.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mật ong “đánh bay” cơn ho: 10 mẹo đơn giản nhưng cực hiệu nghiệm

VOV.VN - Ho là triệu chứng phổ biến của các bệnh lý đường hô hấp, gây khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Trong nhiều phương pháp dân gian, mật ong được xem là nguyên liệu tự nhiên giúp làm dịu cổ họng, giảm ho và hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả.

“Ngôi sao chống lão hóa” ăn một chút mỗi ngày giúp ngừa ung thư, ngăn đột quỵ

VOV.VN - Cà chua không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Vậy cụ thể cà chua có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp?

Một tuần nên ăn bao nhiêu trứng là đủ? Bí mật ít người biết

VOV.VN - Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trứng cũng có thể tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe. Vậy mỗi tuần nên ăn bao nhiêu quả trứng là hợp lý?

