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5 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày, nhiều người lại thường bỏ qua

Thứ Ba, 14:00, 14/07/2026
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VOV.VN - Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến. Điều nguy hiểm là hầu hết chúng ta đều dễ dàng bỏ qua hoặc nhầm lẫn chúng với các triệu chứng đau dạ dày, viêm loét thông thường. Dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày nhiều người có thể bỏ qua.

Thường xuyên đầy bụng, chướng hơi sau khi ăn dù ăn rất ít

Cảm giác ậm ạch, đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn là hiện tượng rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn một lượng thức ăn rất nhỏ nhưng bụng vẫn căng chướng, khó chịu kéo dài nhiều ngày liền thì cần đặc biệt lưu ý. Khi các khối u hình thành trong dạ dày, chúng có thể làm giảm khả năng co bóp và làm chậm quá trình tiêu hóa, hoặc gây cản trở đường lưu thông của thức ăn, dẫn đến hiện tượng chướng bụng liên tục.

Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân

Nếu bạn không hề áp dụng chế độ ăn kiêng, không tập luyện giảm cân hay chịu áp lực tâm lý quá mức (stress) nhưng cân nặng lại giảm sụt đột ngột (giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong vòng vài tháng), đây là dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm. Các tế bào ung thư tiêu thụ rất nhiều năng lượng của cơ thể, đồng thời việc dạ dày bị tổn thương cũng khiến việc hấp thụ chất dinh dưỡng bị suy giảm nghiêm trọng.

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Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư đường tiêu hóa phổ biến. 

Nhanh no hơn bình thường (Cảm giác no sớm)

Bạn cảm thấy rất đói trước khi ngồi vào bàn ăn, nhưng chỉ sau khi ăn vài miếng đầu tiên, cảm giác thèm ăn biến mất và bạn thấy no căng bụng. Các chuyên gia y tế gọi đây là chứng "no sớm". Hiện tượng này xảy ra do khối u phát triển chiếm chỗ trong không gian dạ dày, hoặc làm cho các cơ dạ dày bị xơ cứng, không thể giãn nở linh hoạt để chứa thức ăn như bình thường.

Ợ chua, trào ngược hoặc nóng rát vùng thượng vị kéo dài

Nhiều người có thói quen tự mua thuốc dạ dày hoặc thuốc kháng axit về uống khi bị ợ chua, nóng rát cổ họng. Thuốc có thể làm giảm triệu chứng tạm thời, nhưng nếu tình trạng trào ngược này tái đi tái lại liên tục và không có dấu hiệu thuyên giảm dứt điểm, đó có thể không đơn thuần là viêm loét dạ dày. Khối u ở vùng tâm vị (nơi nối thực quản và dạ dày) có thể là nguyên nhân gây ra kích ứng và trào ngược dịch vị liên tục.

Mệt mỏi kéo dài, da nhợt nhạt

Các khối u ở dạ dày rất dễ bị rỉ máu một cách âm ỉ mà mắt thường không thể nhìn thấy được (chỉ có thể phát hiện qua xét nghiệm tìm máu trong phân). Tình trạng mất máu kéo dài ngày này qua ngày khác sẽ dẫn đến chứng thiếu máu mãn tính. Người bệnh sẽ luôn cảm thấy cơ thể kiệt sức, uể oải, hụt hơi khi vận động nhẹ và sắc mặt trở nên nhợt nhạt, xanh xao.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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