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5 loại rau bình dân giàu canxi không kém sữa tươi lại ít người biết

Thứ Hai, 05:45, 27/07/2026
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VOV.VN - Khi nói đến bổ sung canxi, đại đa số chúng ta đều nghĩ ngay đến sữa tươi hoặc các sản phẩm từ sữa. Thực tế, nhiều loại rau xanh không chỉ chứa hàm lượng canxi dồi dào mà còn đi kèm vô số vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cơ thể hấp thu tối đa.

Rau cải bó xôi

Rau bó xôi là cái tên không thể thiếu trong danh sách các loại rau giàu canxi tốt cho xương. Hàm lượng khoáng chất phong phú trong rau bina không chỉ giúp củng cố khung xương mà còn tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm khớp hiệu quả. Tuy nhiên, rau bina có chứa lượng oxalate nhất định. Bạn nên chần sơ qua nước sôi trước khi chế biến để giảm bớt hợp chất này, giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là thực phẩm vàng cho sức khỏe xương khớp nhờ chứa hàm lượng canxi tương đối cao. Điểm đặc biệt của súp lơ xanh là sự kết hợp hoàn hảo giữa Canxi, Vitamin C và Sulforaphane. Vitamin C đóng vai trò tạo collagen, thành phần cấu tạo nên sụn khớp, trong khi Sulforaphane giúp ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp. Hấp chín tới là phương pháp chế biến tốt nhất để giữ lại trọn vẹn Vitamin C và canxi trong súp lơ xanh.

5 loai rau binh dan giau canxi khong kem sua tuoi lai it nguoi biet hinh anh 1
5 loại rau bình dân giàu canxi không kém sữa tươi lại ít người biết. (Ảnh minh họa: VTC News)

Rau cải kale (Cải xoăn)

Cải kale từ lâu đã được giới dinh dưỡng phong tặng danh hiệu "siêu thực phẩm". Trong một khẩu phần cải kale nấu chín, lượng canxi cơ thể thu nhận được thậm chí còn cao hơn và dễ hấp thụ hơn so với canxi từ sữa bò. Cải kale chứa rất ít oxalate (hợp chất cản trở hấp thu canxi), giúp cơ thể tối ưu hóa việc nạp canxi vào xương.

Rau cải thìa

Rau cải thìa không chỉ mọng nước, dễ ăn mà còn là lựa chọn lý tưởng cho nguồn canxi thực vật lành tính. Ngoài ta, cải thìa chứa thêm sắt, phốt pho, magie và vitamin K, tạo nên bộ khung dưỡng chất hoàn hảo bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Rau cần tây

Rau cần tây không chỉ nổi tiếng với tác dụng hỗ trợ giảm cân hay ổn định huyết áp mà còn là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Vitamin K trong cần tây kích hoạt osteocalcin - một loại protein giúp gắn canxi vào xương, từ đó làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.

Để cơ thể hấp thụ đầy đủ lượng canxi từ thực vật, bạn nên lưu ý các nguyên tắc sau:

- Bổ sung Vitamin D3 & K2: Vitamin D3 giúp ruột hấp thu canxi vào máu, còn Vitamin K2 định hướng canxi từ máu vào xương. Hãy tắm nắng sáng hoặc bổ sung D3/K2 hợp lý.

- Hạn chế nấu quá kỹ: Nhiệt độ quá cao trong thời gian dài có thể làm thất thoát bớt khoáng chất và vitamin trong rau.

- Tránh ăn cùng thực phẩm chứa quá nhiều Axit Phytic/Oxalic: Khi ăn các loại rau giàu oxalate (như rau bina), bạn nên chần sơ qua nước sôi trước khi chế biến để giảm lượng oxalate.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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