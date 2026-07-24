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Cây thuốc dưỡng gan, bổ não lợi đủ đường cho sức khỏe nhưng ít người biết

Thứ Sáu, 05:45, 24/07/2026
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VOV.VN - Trong thế giới thảo dược, cây kế sữa được ví như "thần dược" cho sức khỏe. Từ hàng ngàn năm trước, người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã biết sử dụng loại cây này để điều trị các bệnh lý về gan mật. Vậy cụ thể cây kế sữa có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tốt cho sức khỏe gan

Cây kế sữa được biết đến nhiều nhất như một loại thực phẩm bổ sung cho những người mắc các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan B và bệnh gan nhiễm mỡ.

Các nhà nghiên cứu cho biết cây kế sữa là loại thực vật được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong điều trị bệnh gan, có thể cải thiện chức năng gan bằng cách chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương gan, ngăn chặn độc tố bám vào gan.

Có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy cây kế sữa có thể giúp hạ đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 mà không gây ra một số tác dụng phụ tiêu cực như tăng cân và biến chứng gan thường gặp ở một số loại thuốc điều trị tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng cây kế sữa giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, một yếu tố quan trọng của bệnh tiểu đường tuýp 2. Tuy nhiên, công dụng này hiện vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Người bệnh không nên dùng cây kế sữa khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ.

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Một số nghiên cứu cho thấy cây kế sữa có thể giúp hạ đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường loại 2 mà không gây ra một số tác dụng phụ tiêu cực. (Ảnh minh họa: VTC News)

Tốt cho sức khoẻ não bộ

Một số nghiên cứu cho thấy cây kế sữa có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm chức năng não khi bạn già đi. Điều đó có nghĩa là nó có thể cung cấp một số mức độ bảo vệ nhất định cho cơ thể vào não bộ trong việc chống lại các bệnh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Có thể hỗ trợ điều trị hóa trị

Một số nghiên cứu cho thấy cây kế sữa có thể có lợi cho những người đang điều trị hóa trị ung thư. Các nhà nghiên cứu cho rằng cây kế sữa có thể giúp cải thiện kết quả hóa trị và giảm tác dụng phụ của hóa trị.

Điều đó có thể là do đặc tính chống oxy hóa của cây kế sữa. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận tác dụng và hiểu rõ liệu cây kế sữa có mang lại lợi ích nhiều hơn hay ít hơn đối với một số loại ung thư hoặc thuốc hóa trị hay không.

Kiểm soát mụn trứng cá

Tác dụng chống oxy hóa và chống viêm của cây kế sữa cũng cho thấy nhiều hứa hẹn trong điều trị mụn trứng cá. Trong một nghiên cứu nhỏ, những người dùng 210mg cây kế sữa mỗi ngày trong 8 tuần đã giảm 53% số lượng mụn trứng cá.

Dù là một thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên lạm dụng cây kế sữa khi chưa có sự tham khảo ý kiển của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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