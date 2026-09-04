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5 loại rau củ, trái cây màu đỏ tốt cho tim mạch

Thứ Sáu, 11:25, 04/09/2026
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VOV.VN - Cà chua, dâu tây, ớt chuông đỏ, lựu và củ dền giàu chất xơ, vitamin cùng các hợp chất thực vật như lycopene, anthocyanin, polyphenol và nitrat tự nhiên. Những dưỡng chất này có đặc tính chống oxy hóa và được đánh giá có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Top 5 loại rau củ và trái cây màu đỏ giúp bảo vệ tim mạch

Cà chua

Cà chua giàu lycopene - carotenoid tạo màu đỏ và có đặc tính chống oxy hóa - cùng kali, vitamin C, folate và nhiều hợp chất thực vật. Một số nghiên cứu cho thấy cà chua hoặc lycopene có thể tác động tích cực đến LDL-cholesterol và huyết áp tâm thu, nhưng bằng chứng chưa hoàn toàn thống nhất. Lycopene cũng dễ hấp thu hơn khi cà chua được chế biến, vì vậy có thể dùng trong canh, súp hoặc nước sốt, kết hợp một lượng vừa phải chất béo không bão hòa.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C, chất xơ và polyphenol, đặc biệt là anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa và tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu. Chất xơ trong dâu tây cũng góp phần kiểm soát cholesterol khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Có thể ăn trực tiếp hoặc dùng cùng sữa chua không đường, yến mạch, các loại hạt; hạn chế kem, siro và đường bổ sung.

5 loai rau cu, trai cay mau do tot cho tim mach hinh anh 1
Dâu tây giàu vitamin C, chất xơ và polyphenol, đặc biệt là anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa và tiềm năng hỗ trợ sức khỏe mạch máu

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ giàu vitamin C, carotenoid và các hợp chất thực vật, đồng thời ít năng lượng nên phù hợp để bổ sung rau vào khẩu phần. Có thể ăn sống hoặc hấp, xào nhanh, nướng; khi chế biến nên hạn chế muối và chất béo bão hòa để phù hợp với chế độ ăn tốt cho tim.

Quả lựu

Lựu giàu polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa, được nghiên cứu về tác động đến huyết áp và sức khỏe tim mạch. Một phân tích gộp năm 2024 cho thấy lựu có thể giúp giảm huyết áp ở người trưởng thành, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định rõ hiệu quả. Nên ăn hạt lựu để bổ sung chất xơ; nếu uống nước ép, ưu tiên loại không hoặc ít đường bổ sung.

5 loai rau cu, trai cay mau do tot cho tim mach hinh anh 2
Lựu giàu polyphenol và các hợp chất chống oxy hóa

Củ dền

Củ dền giàu nitrat tự nhiên, có thể thúc đẩy tạo nitric oxide, giúp giãn mạch và hỗ trợ lưu thông máu. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu, nhưng bằng chứng còn hạn chế. Có thể dùng củ dền hấp, luộc, nướng hoặc trộn salad; người đang điều trị tăng huyết áp không nên tự ý dùng nhiều nước ép hay sản phẩm bổ sung nitrat thay thuốc.

Vì sao rau củ và trái cây màu đỏ có thể tốt cho tim?

Màu đỏ không quyết định một thực phẩm có tốt cho tim hay không. Lợi ích chủ yếu đến từ các dưỡng chất như chất xơ, kali, carotenoid, polyphenol, anthocyanin và nitrat tự nhiên. Rau quả nói chung góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol, huyết áp và sức khỏe mạch máu, đồng thời người ăn nhiều rau quả có xu hướng giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, nên đa dạng rau quả nhiều màu sắc thay vì chỉ tập trung vào nhóm thực phẩm màu đỏ.

Cách bổ sung rau củ và trái cây màu đỏ vào chế độ ăn

Nên đa dạng rau củ, trái cây và ưu tiên chế biến đơn giản để giữ dinh dưỡng. Chọn thực phẩm nguyên dạng, kết hợp nhiều màu sắc; hạn chế muối, đường bổ sung và nước ép nhiều đường. Bữa ăn nên kết hợp rau quả với ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt và nguồn protein phù hợp. Cà chua có thể ăn tươi hoặc nấu chín; dâu tây, lựu ăn trực tiếp; củ dền và ớt chuông đỏ dùng trong salad, món hấp hoặc món chính.

Những lưu ý khi ăn thực phẩm màu đỏ để bảo vệ tim mạch

Rau củ, trái cây tốt cho tim nhưng không thay thế thuốc điều trị. Người mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh tim hoặc bệnh thận cần lựa chọn khẩu phần phù hợp. Nên ăn trái cây nguyên quả thay vì nước ép để bổ sung chất xơ và kiểm soát lượng ăn. Bên cạnh chế độ ăn, cần duy trì vận động, ngủ đủ, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết và cholesterol; nếu đau ngực, khó thở hoặc hồi hộp bất thường, nên đi khám.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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