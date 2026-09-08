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5 loại trái cây giúp cải thiện táo bón tự nhiên, bạn đã biết?

Thứ Ba, 11:23, 08/09/2026
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VOV.VN - Táo bón là tình trạng tiêu hóa phổ biến, có thể gây nhiều bất tiện nếu kéo dài. Bên cạnh uống đủ nước và vận động, bổ sung trái cây giàu chất xơ, nhiều nước có thể hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện việc đi tiêu.

Đu đủ hỗ trợ tiêu hóa, giúp đi tiêu thuận lợi

Đu đủ chín chứa nhiều nước, chất xơ cùng enzyme papain, có tác dụng hỗ trợ quá trình phân giải protein và tiêu hóa thức ăn. Nhờ đó, hoạt động của đường ruột có thể diễn ra thuận lợi hơn.

Lượng chất xơ trong đu đủ cũng góp phần tăng khối lượng phân và giữ nước trong ruột, giúp phân mềm hơn và dễ đào thải. Bổ sung đu đủ chín vào thực đơn có thể phù hợp với người bị táo bón nhẹ.

5 loai trai cay giup cai thien tao bon tu nhien, ban da biet hinh anh 1

Kiwi hỗ trợ nhu động ruột, giảm đầy bụng

Kiwi cung cấp chất xơ hòa tan và enzyme actinidin, hỗ trợ quá trình tiêu hóa protein. Loại quả này cũng được biết đến với khả năng thúc đẩy hoạt động của đường ruột.

Nhờ hàm lượng chất xơ và nước, kiwi có thể góp phần tăng tần suất đi tiêu, đồng thời giảm cảm giác đầy bụng ở một số người. Có thể ăn kiwi trực tiếp hoặc kết hợp cùng sữa chua, yến mạch trong bữa ăn.

Thanh long tăng lượng chất thải, hỗ trợ đào thải

Thanh long có hàm lượng nước và chất xơ tương đối cao, đặc biệt thích hợp để bổ sung vào khẩu phần ăn ít rau xanh. Chất xơ, nhất là chất xơ không hòa tan, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột.

5 loai trai cay giup cai thien tao bon tu nhien, ban da biet hinh anh 2

Bên cạnh đó, thanh long còn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa và dưỡng chất có lợi cho hệ vi sinh đường ruột. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, loại quả này có thể góp phần cải thiện hoạt động tiêu hóa.

Lê cung cấp sorbitol, hỗ trợ nhuận tràng tự nhiên

Lê chứa nhiều nước, chất xơ và sorbitol - một loại đường tự nhiên có khả năng kéo nước vào lòng ruột. Cơ chế này giúp phân mềm hơn, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải.

Để tận dụng tốt lượng chất xơ, có thể ăn lê cả vỏ sau khi rửa sạch. Tuy nhiên, nếu hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên điều chỉnh lượng ăn phù hợp để tránh đầy hơi hoặc khó chịu.

Táo bổ sung pectin, hỗ trợ đi tiêu đều đặn

Táo giàu pectin, chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ tiêu hóa và nuôi lợi khuẩn đường ruột. Ăn cả vỏ còn bổ sung chất xơ không hòa tan, góp phần tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột. Tuy nhiên, cần uống đủ nước, vận động thường xuyên và tăng chất xơ hợp lý. Nếu táo bón kéo dài, tái phát hoặc kèm đau bụng dữ dội, đi ngoài ra máu, sụt cân, thiếu máu, cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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