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5 lợi ích bất ngờ khi ăn ngô luộc vào bữa sáng

Thứ Hai, 15:10, 19/10/2026
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VOV.VN - Ngô luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no khi ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, cần chú ý khẩu phần và kết hợp với các thực phẩm khác để bảo đảm bữa ăn cân đối.

 

Vì sao ngô luộc là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng?

Ngô luộc cung cấp carbohydrate phức giúp bổ sung năng lượng, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và kéo dài cảm giác no. Ngoài ra, vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa các chất dinh dưỡng; magie hỗ trợ hoạt động cơ bắp và hệ thần kinh; kali giúp duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ điều hòa huyết áp. Ngô còn chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ sức khỏe mắt.

5 lợi ích của việc ăn ngô luộc vào buổi sáng đối với sức khỏe

Cung cấp năng lượng cho ngày mới

Ngô chứa carbohydrate, nguồn nhiên liệu chính phục vụ nhiều hoạt động của cơ thể. So với các thực phẩm tinh chế ít chất xơ, ngô nguyên hạt có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, tùy cách chế biến và thành phần của bữa ăn.

Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B trong ngô tham gia vào quá trình chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng. Vì vậy, ăn ngô luộc vào buổi sáng là một cách bổ sung tinh bột, giúp cơ thể có năng lượng cho học tập, làm việc và vận động.

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Ngô luộc cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Ngô cung cấp chất xơ, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột, qua đó góp phần hạn chế táo bón. Bổ sung đủ chất xơ từ nhiều nguồn thực phẩm cũng là yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa.

Một phần chất xơ có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo ra các sản phẩm có lợi cho môi trường đường ruột. Tuy nhiên, người chưa quen ăn nhiều chất xơ nên tăng lượng ngô từ từ và uống đủ nước để hạn chế đầy hơi, khó chịu.

Giúp no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ngô luộc có thể là lựa chọn phù hợp với người muốn xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Chất xơ kết hợp với carbohydrate trong ngô góp phần duy trì cảm giác no, từ đó giúp hạn chế ăn vặt giữa các bữa.

Dù vậy, ngô không tự động giúp giảm cân. Hiệu quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen ăn uống hàng ngày. Nên ăn với khẩu phần vừa phải, hạn chế thêm nhiều bơ, đường hoặc các loại sốt giàu năng lượng.

Bổ sung chất chống oxy hóa có lợi cho mắt

Ngô chứa lutein và zeaxanthin, hai carotenoid có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào võng mạc và duy trì sức khỏe mắt. Tuy nhiên, ăn ngô không thay thế việc khám mắt định kỳ và duy trì thói quen bảo vệ mắt lành mạnh.

Góp phần duy trì sức khỏe tim mạch

Chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol khi được kết hợp với chế độ ăn cân đối, đặc biệt là chế độ ăn hạn chế chất béo bão hòa.

Ngoài ra, kali trong ngô tham gia duy trì cân bằng điện giải và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, sức khỏe tim mạch không phụ thuộc vào một loại thực phẩm riêng lẻ mà cần được bảo vệ bằng chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Ăn ngô luộc vào buổi sáng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để bữa sáng cân đối dinh dưỡng, nên ăn ngô với lượng phù hợp, kết hợp trứng luộc, sữa không đường, sữa chua và trái cây tươi để bổ sung protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Đồng thời, cần thay đổi thực phẩm giữa các ngày, tránh chỉ ăn một món và ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc để hạn chế đường, muối và chất béo bổ sung.

Ai nên và không nên ăn ngô luộc vào buổi sáng?

Ngô luộc phù hợp với người khỏe mạnh muốn đa dạng nguồn tinh bột, tăng chất xơ, kiểm soát cân nặng hoặc bổ sung năng lượng cho hoạt động buổi sáng. Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần do ngô chứa carbohydrate; người dễ đầy hơi nên ăn lượng vừa phải, còn người dị ứng với ngô cần tránh sử dụng. Nhìn chung, nên ăn ngô với lượng phù hợp, kết hợp thực phẩm giàu protein và các nhóm dưỡng chất khác, đồng thời điều chỉnh khẩu phần theo tình trạng sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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