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5 món quen thuộc không nên để lâu trong tủ lạnh

Thứ Tư, 15:15, 16/09/2026
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VOV.VN - Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm nhưng không ngăn hoàn toàn vi khuẩn phát triển. Để thức ăn quá lâu hoặc bảo quản sai cách vẫn có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc, trong khi một số độc tố vi khuẩn có thể không bị loại bỏ hoàn toàn khi hâm nóng.

Rau lá xanh đã nấu chín

Rau lá xanh nên được ăn sớm sau khi chế biến. Một số loại chứa nitrat có thể chuyển thành nitrit trong quá trình bảo quản, nhưng rau nấu chín để qua đêm trong tủ lạnh không mặc nhiên trở thành thực phẩm độc. Mức độ an toàn phụ thuộc vào vệ sinh, thời gian để ngoài và nhiệt độ bảo quản. Rau thừa nên cho vào hộp sạch, đậy kín và làm lạnh sớm; nếu có mùi lạ, nhớt, nấm mốc hoặc đổi màu rõ rệt thì nên bỏ.

Cơm, xôi và các món giàu tinh bột

Cơm, xôi và một số thực phẩm giàu tinh bột có thể nhiễm Bacillus cereus, loại vi khuẩn có bào tử chịu nhiệt và có thể tồn tại sau khi nấu. Nếu để ở nhiệt độ thuận lợi quá lâu, vi khuẩn phát triển và tạo độc tố gây nôn, tiêu chảy; trong đó cereulide tương đối bền với nhiệt nên hâm nóng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Vì vậy, cơm, xôi thừa cần làm nguội nhanh, cho vào tủ lạnh sớm và không nên để nhiều giờ ở nhiệt độ phòng.

5 mon quen thuoc khong nen de lau trong tu lanh hinh anh 1
Cơm, xôi và một số thực phẩm giàu tinh bột có thể nhiễm Bacillus cereus

Thịt đã rã đông rồi cấp đông lại

Rã đông rồi cấp đông thịt nhiều lần có thể làm thịt mất nước, giảm độ mềm và thay đổi kết cấu, nhưng chủ yếu ảnh hưởng chất lượng chứ không đồng nghĩa gây ngộ độc. Nguy cơ sức khỏe tăng khi thịt được rã đông hoặc để quá lâu ở nhiệt độ không an toàn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, nên chia thịt thành từng phần trước khi cấp đông và chỉ rã đông lượng cần dùng.

Rau củ muối chua và thực phẩm lên men

Dưa, cà và rau củ muối chua không phải cứ để lâu là “sinh độc tố”. Hàm lượng nitrit phụ thuộc vào nguyên liệu, vi sinh vật, nồng độ muối, nhiệt độ, pH và thời gian lên men. Nguy cơ chủ yếu tăng khi chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh, tạo điều kiện cho vi sinh vật có hại phát triển. Khi tự làm, cần dùng nguyên liệu, dụng cụ sạch và loại bỏ thực phẩm nếu có nấm mốc, mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng.

Thịt, cá và hải sản đã nấu chín

Thịt, cá, hải sản đã nấu chín vẫn có thể nhiễm khuẩn trở lại nếu tiếp xúc với tay, dụng cụ, bề mặt bẩn hoặc thực phẩm sống. Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu hay bảo quản lạnh không đúng cách cũng làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển. Thức ăn thừa nên cho vào hộp sạch, đậy kín, làm lạnh sớm và hâm nóng kỹ khi dùng lại. Nếu có mùi lạ, nhớt, nấm mốc, đổi màu hoặc đã bảo quản quá lâu, nên bỏ đi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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