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5 thói quen phụ nữ tuổi 40 nên làm để da căng mịn tự nhiên

Thứ Hai, 11:28, 28/09/2026
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VOV.VN - Ở tuổi 40, làn da bắt đầu khô hơn, kém đàn hồi và dễ xuất hiện nếp nhăn, tăng sắc tố. Thay vì dùng quá nhiều mỹ phẩm, duy trì chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ và chăm sóc da đúng cách có thể giúp da khỏe, mịn và tươi tắn hơn.

Tránh lạm dụng quá nhiều hoạt chất chăm da

Retinoid, vitamin C, axit tẩy tế bào chết và hoạt chất làm sáng da có thể mang lại lợi ích nếu dùng đúng cách, nhưng kết hợp quá nhiều sản phẩm dễ khiến da khô, bong tróc và kích ứng. Nên ưu tiên làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng, sau đó bổ sung từng hoạt chất phù hợp và cho da thời gian thích nghi.

Làm sạch vừa đủ, bảo vệ hàng rào và hệ vi sinh da

Làm sạch quá mức có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên, khiến da khô và dễ kích ứng. Ở tuổi 40, nên chọn sản phẩm dịu nhẹ, tránh nước quá nóng và tẩy tế bào chết thường xuyên. Sau khi làm sạch, cần dưỡng ẩm và chống nắng hàng ngày để duy trì hàng rào bảo vệ da, hạn chế nếp nhăn và thay đổi sắc tố do tia UV.

5 thoi quen phu nu tuoi 40 nen lam de da cang min tu nhien hinh anh 1
Làm sạch quá mức có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên, khiến da khô và dễ kích ứng

Điều chỉnh cách chăm sóc theo thay đổi của làn da

tuổi 40, làn da thường khô hơn, giảm khả năng giữ ẩm và sản xuất collagen, nên chu trình chăm sóc từ tuổi 20-30 có thể không còn phù hợp. Nên ưu tiên sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm tốt và chọn hoạt chất theo từng vấn đề da, đồng thời ngừng sản phẩm nếu gây đỏ, ngứa hoặc bong tróc kéo dài.

Ăn đủ protein và thực phẩm giàu vitamin C

Làn da cũng cần được nuôi dưỡng từ bên trong. Chế độ ăn đa dạng, cân đối với đủ protein, rau củ, trái cây và chất béo phù hợp giúp cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và làn da. Vitamin C từ cam, quýt, ổi, kiwi, dâu tây, ớt chuông và rau xanh cũng tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Tuy nhiên, không có thực phẩm đơn lẻ nào có thể ngăn lão hóa da.

Ngủ đủ, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định

Ngủ đủ và duy trì giờ giấc ổn định giúp cơ thể có thời gian phục hồi, đồng thời hỗ trợ làn da duy trì vẻ tươi tắn. Nên hạn chế thức khuya, giảm dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, tăng vận động, kiểm soát căng thẳng và không hút thuốc. Về lâu dài, lối sống lành mạnh có thể có lợi cho làn da hơn việc liên tục thay đổi mỹ phẩm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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