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6 dưỡng chất đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung đúng cách

Thứ Năm, 09:22, 17/09/2026
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VOV.VN - Sau tuổi 40, nam giới cần chú ý bổ sung những dưỡng chất nào để duy trì năng lượng và sức khỏe? Đây là thời điểm cơ thể có nhiều thay đổi, khiến nhu cầu về một số vitamin, khoáng chất trở nên đáng lưu tâm.

6 loại vitamin đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung sớm

Omega-3

Omega-3, đặc biệt EPA và DHA, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và kiểm soát phản ứng viêm. Nam giới sau tuổi 40 có thể bổ sung qua cá hồi, cá thu, cá mòi hoặc các loại hạt như hạt lanh, chia, óc chó; dầu cá và dầu tảo cũng là lựa chọn phù hợp. Vitamin D giúp hấp thu canxi, duy trì xương và hỗ trợ miễn dịch, có thể bổ sung qua ánh nắng, cá béo, lòng đỏ trứng, sữa tăng cường vitamin D hoặc vitamin D3 theo nhu cầu và tư vấn của bác sĩ.

Vitamin B12

Vitamin B12 tham gia tạo hồng cầu, duy trì hệ thần kinh và chuyển hóa năng lượng, trong khi khả năng hấp thu có thể giảm theo tuổi, làm tăng nguy cơ thiếu hụt ở nam giới sau 40. B12 có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa; trường hợp cần bổ sung có thể sử dụng cyanocobalamin hoặc methylcobalamin theo mức độ thiếu hụt và hướng dẫn của bác sĩ.

6 duong chat dan ong sau tuoi 40 nen bo sung dung cach hinh anh 1

Magie

Magie tham gia vào hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh, điều hòa huyết áp và chuyển hóa năng lượng. Nam giới có thể bổ sung magie qua các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và các loại đậu; khi cần, có thể sử dụng magie citrate hoặc glycinate theo nhu cầu và hướng dẫn phù hợp.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưỡng chất này có nhiều trong cam quýt, quả mọng, ớt chuông và rau xanh; trường hợp cần bổ sung có thể sử dụng vitamin C dạng axit ascorbic hoặc dạng đệm theo nhu cầu.

Canxi

Canxi giúp duy trì mật độ và sức khỏe xương, vì vậy nam giới sau 40 tuổi cần chú ý bổ sung đủ để hạn chế nguy cơ loãng xương, gãy xương khi tuổi cao. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, sữa chua, cải xoăn và bông cải xanh; khi cần có thể bổ sung canxi citrate hoặc carbonate theo nhu cầu.

Cách dùng chất bổ sung an toàn và hiệu quả

Việc bổ sung vitamin và khoáng chất cần dựa trên nhu cầu thực tế của cơ thể, tránh tự ý tăng liều vì dùng quá mức có thể gây tác dụng phụ. Đặc biệt, các vitamin A, D, E, K tan trong chất béo có khả năng tích lũy và gây ngộ độc nếu sử dụng liều cao kéo dài; nên dùng cùng bữa ăn có chất béo để hỗ trợ hấp thu. Với canxi, có thể dùng sau bữa ăn hoặc theo hướng dẫn phù hợp. Chất bổ sung chỉ có vai trò hỗ trợ, không thay thế chế độ ăn đa dạng, cân bằng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc, thịt, cá, trứng, sữa và các nguồn protein thực vật.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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