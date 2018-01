6 lý do khiến đôi tay bạn bị run

Bệnh run vô căn (hay còn gọi là bệnh run chân tay hoặc run không rõ nguyên nhân) là sự co cơ theo nhịp không có chủ ý. Run vô căn có thể ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận của cơ thể, nhưng thường xuất hiện nhất là ở bàn tay, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng thực hiện những hành động đơn giản bằng tay như cầm ly nước, viết chữ, đánh máy tính... Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó một số tế bào não dần dần chết đi. Mặc dù không rõ nguyên do tại sao tế bào chết đi nhưng nó dẫn đến sự thiếu hụt chất dopamine trong não và cuối cùng gây ra các cơn run. Áp lực công việc, cuộc sống, gia đình, xã hội làm gia tăng tình trạng căng thẳng hay còn gọi là stress. Stress tác động lên cả thể chất lẫn tinh thần và gây ra nhiều rối loạn trên toàn hệ thống. Một trong những hậu quả của stress tương đối phổ biến nhưng lại rất ít được để ý đến đó chính là chứng bệnh run. Uống nhiều caffeine: Theo các chuyên gia, caffeine có thể gây run chân tay nếu tiêu thụ với số lượng lớn hoặc người dùng nhạy cảm với chất này. Các loại thuốc của bạn: Giống như căng thẳng và chất caffein, một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc hen, thuốc giãn phế quản có thể ảnh hướng đến hệ thần kinh và dẫn tới chứng run tay. Mệt mỏi: Một nguyên nhân khác gây ra sự run rẩy là mệt mỏi. Cho dù bạn đang mệt mỏi do thiếu ngủ hay bởi vì bạn đã hoàn thành một buổi tập luyện dài, mệt mỏi cơ bắp và kiệt sức cũng liên quan đến chứng run của tay và các bộ phận cơ thể khác.

Bệnh run vô căn (hay còn gọi là bệnh run chân tay hoặc run không rõ nguyên nhân) là sự co cơ theo nhịp không có chủ ý. Run vô căn có thể ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận của cơ thể, nhưng thường xuất hiện nhất là ở bàn tay, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng thực hiện những hành động đơn giản bằng tay như cầm ly nước, viết chữ, đánh máy tính... Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó một số tế bào não dần dần chết đi. Mặc dù không rõ nguyên do tại sao tế bào chết đi nhưng nó dẫn đến sự thiếu hụt chất dopamine trong não và cuối cùng gây ra các cơn run. Áp lực công việc, cuộc sống, gia đình, xã hội làm gia tăng tình trạng căng thẳng hay còn gọi là stress. Stress tác động lên cả thể chất lẫn tinh thần và gây ra nhiều rối loạn trên toàn hệ thống. Một trong những hậu quả của stress tương đối phổ biến nhưng lại rất ít được để ý đến đó chính là chứng bệnh run. Uống nhiều caffeine: Theo các chuyên gia, caffeine có thể gây run chân tay nếu tiêu thụ với số lượng lớn hoặc người dùng nhạy cảm với chất này. Các loại thuốc của bạn: Giống như căng thẳng và chất caffein, một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc hen, thuốc giãn phế quản có thể ảnh hướng đến hệ thần kinh và dẫn tới chứng run tay. Mệt mỏi: Một nguyên nhân khác gây ra sự run rẩy là mệt mỏi. Cho dù bạn đang mệt mỏi do thiếu ngủ hay bởi vì bạn đã hoàn thành một buổi tập luyện dài, mệt mỏi cơ bắp và kiệt sức cũng liên quan đến chứng run của tay và các bộ phận cơ thể khác.