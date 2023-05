6 thói quen đang hủy hoại cơ bụng

Việc lạm dụng thực phẩm không tốt cho sức khỏe hoặc đồ uống có hàm lượng calo cao là lý do phổ biến khiến những người muốn có cơ bụng săn chắc không đạt được mục tiêu. Cho dù tập luyện chăm chỉ như thế nào, việc tiêu thụ quá nhiều calo và lựa chọn thực phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ.

CTV Vũ Gia/VOV.VN (biên dịch)

Theo Eat this not that