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7 lợi ích của trà xanh khiến nhiều người duy trì thói quen uống mỗi ngày

Thứ Ba, 11:21, 14/07/2026
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VOV.VN - Trà xanh không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Uống trà xanh điều độ mỗi ngày có thể giúp chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da.

Uống trà xanh giúp bổ sung chất chống oxy hóa

Trà xanh giàu polyphenol và catechin - những hợp chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại. Nhờ đó, các tế bào được bảo vệ tốt hơn trước tổn thương, đồng thời góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Việc bổ sung trà xanh thường xuyên còn giúp làn da duy trì độ tươi trẻ, mịn màng và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính liên quan đến stress oxy hóa.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống trà xanh hàng ngày có thể góp phần giảm cholesterol xấu (LDL), đồng thời hỗ trợ tăng cholesterol tốt (HDL). Các polyphenol trong trà xanh cũng được cho là có lợi cho hệ tim mạch nhờ khả năng cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành.

Đây là thức uống phù hợp với những người muốn duy trì sức khỏe tim mạch thông qua chế độ ăn uống lành mạnh.

7 loi ich cua tra xanh khien nhieu nguoi duy tri thoi quen uong moi ngay hinh anh 1
Trà xanh không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe

Cải thiện chức năng não bộ

Không chứa nhiều caffeine như cà phê, trà xanh vẫn đủ để giúp cơ thể tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và cải thiện hiệu suất làm việc.

Đặc biệt, trà xanh còn chứa L-theanine - một loại axit amin có tác dụng thúc đẩy hoạt động của sóng alpha trong não, tạo cảm giác thư giãn nhưng vẫn duy trì sự tỉnh táo. Sự kết hợp giữa caffeine và L-theanine giúp cải thiện chức năng nhận thức mà hạn chế cảm giác bồn chồn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Catechin trong trà xanh được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng và tăng cường đốt cháy chất béo, nhất là khi kết hợp với chế độ luyện tập. Bên cạnh đó, trà xanh còn góp phần tăng tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trà xanh cung cấp vitamin C, vitamin E cùng nhiều khoáng chất có lợi, góp phần nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Ngoài ra, các polyphenol trong trà xanh còn có đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ cơ thể chống lại một số tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Duy trì thói quen uống trà xanh điều độ có thể góp phần giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Có lợi cho làn da

Nhờ đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, trà xanh có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn trứng cá cũng như một số vấn đề về da.

Các chất chống oxy hóa trong trà xanh còn giúp bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ tái tạo tế bào, cải thiện độ sáng và giúp làn da trở nên khỏe mạnh, rạng rỡ hơn.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe răng miệng

Polyphenol trong trà xanh không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây sâu răng. Uống trà xanh thường xuyên còn góp phần giảm hình thành mảng bám, hạn chế hôi miệng và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh lý răng miệng.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một số hợp chất trong trà xanh có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày và đường ruột, đồng thời góp phần giảm viêm và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, đặc tính kháng khuẩn của trà xanh còn giúp hạn chế sự phát triển của một số vi khuẩn có hại trong đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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