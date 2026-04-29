Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

Uống trà xanh khi bụng đói

Nhiều người có thói quên bắt đầu buổi sáng với việc trà xanh thay vì nước thông thường, lầm tưởng rằng điều này tốt cho sức khỏe hơn.

Tuy nhiên, trà xanh chứa tanin có thể làm tăng độ axit trong dạ dày, dẫn đến khó chịu ở dạ dày hoặc buồn nôn nếu uống khi bụng đói. Vì vậy, tốt hơn hết là nên ăn gì đó trước khi uống trà xanh để tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Uống quá nhiều trà xanh

Đúng là trà xanh mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến mất ngủ, lo lắng các vấn đề về tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên uống từ 2-3 tách trà xanh/ngày để đảm bảo lợi ích cho sức khỏe mà không gây ra các tác dụng phụ khác.

Uống vào ban đêm, trước khi đi ngủ

Đừng quên rằng trà xanh tuy tốt cho sức khỏe nhưng vẫn chứa caffeine. Và chất này có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ nếu uống quá gần giờ đi ngủ. Vì vậy, hãy tránh uống trà xanh ít nhất 2-3 tiếng trước khi ngủ.

Uống trà xanh ngay sau bữa ăn

Uống trà xanh ngay sau bữa ăn có thể cản trở sự hấp thụ sắt từ thức ăn, dẫn đến thiếu máu theo thời gian. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo đợi ít nhất một giờ sau bữa ăn trước khi uống trà xanh.

Pha trà bằng nước sôi

Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nhiệt độ nước đóng vai trò quyết định đến hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của tách trà. Khi bạn sử dụng nước sôi ở để pha, nhiệt độ quá nóng có thể phá hủy các hợp chất có lợi trong trà xanh, như vitamin C và Polyphenol (chất chống ung thư).

Điều này không chỉ làm mất đi lợi ích sức khỏe mà còn khiến trà giải phóng quá nhiều tannin, tạo ra vị đắng chát khó chịu và làm mất đi hương thơm thanh tao vốn có của lá trà. Tốt nhất, bạn nên đun sôi nước trước và để nguội xuống khoảng 80-85 độ C trước khi sử dụng để pha trà xanh.

Sử dụng trà xanh cùng với thuốc

Trà xanh có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc làm loãng máu, thuốc chống trầm cảm và thuốc huyết áp.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi uống trà xanh nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào như vậy.

Tái sử dụng trà xanh dạng túi lọc

Chắc hẳn các bạn đều nhận thấy rằng khi tái sử dụng túi trà xanh, trà sẽ không còn tươi ngon và đậm đà như ban đầu. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ ​​trà. Vì vậy, mỗi lần pha trà xanh, bạn nên sử dụng lá trà tươi hoặc túi trà mới.