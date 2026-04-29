中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

Thứ Tư, 05:45, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trà xanh từ lâu đã được tôn vinh là "thần dược" cho sức khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa "bổ dưỡng" và "độc hại" đôi khi chỉ cách nhau bởi một thói quen nhỏ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi uống trà xanh cần thay đổi nếu bạn đang mắc phải.

Uống trà xanh khi bụng đói

Nhiều người có thói quên bắt đầu buổi sáng với việc trà xanh thay vì nước thông thường, lầm tưởng rằng điều này tốt cho sức khỏe hơn.

Tuy nhiên, trà xanh chứa tanin có thể làm tăng độ axit trong dạ dày, dẫn đến khó chịu ở dạ dày hoặc buồn nôn nếu uống khi bụng đói. Vì vậy, tốt hơn hết là nên ăn gì đó trước khi uống trà xanh để tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Uống quá nhiều trà xanh

Đúng là trà xanh mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến mất ngủ, lo lắng các vấn đề về tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên uống từ 2-3 tách trà xanh/ngày để đảm bảo lợi ích cho sức khỏe mà không gây ra các tác dụng phụ khác.  

Trà xanh từ lâu đã được tôn vinh là "thần dược" cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Uống vào ban đêm, trước khi đi ngủ

Đừng quên rằng trà xanh tuy tốt cho sức khỏe nhưng vẫn chứa caffeine. Và chất này có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ nếu uống quá gần giờ đi ngủ. Vì vậy, hãy tránh uống trà xanh ít nhất 2-3 tiếng trước khi ngủ.

Uống trà xanh ngay sau bữa ăn

Uống trà xanh ngay sau bữa ăn có thể cản trở sự hấp thụ sắt từ thức ăn, dẫn đến thiếu máu theo thời gian. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên cáo đợi ít nhất một giờ sau bữa ăn trước khi uống trà xanh.

Pha trà bằng nước sôi

Điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên. Nhiệt độ nước đóng vai trò quyết định đến hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của tách trà. Khi bạn sử dụng nước sôi ở để pha, nhiệt độ quá nóng có thể phá hủy các hợp chất có lợi trong trà xanh, như vitamin C và Polyphenol (chất chống ung thư).

Điều này không chỉ làm mất đi lợi ích sức khỏe mà còn khiến trà giải phóng quá nhiều tannin, tạo ra vị đắng chát khó chịu và làm mất đi hương thơm thanh tao vốn có của lá trà. Tốt nhất, bạn nên đun sôi nước trước và để nguội xuống khoảng 80-85 độ C trước khi sử dụng để pha trà xanh.

Sử dụng trà xanh cùng với thuốc

Trà xanh có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc làm loãng máu, thuốc chống trầm cảm và thuốc huyết áp.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi uống trà xanh nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào như vậy.

Tái sử dụng trà xanh dạng túi lọc

Chắc hẳn các bạn đều nhận thấy rằng khi tái sử dụng túi trà xanh, trà sẽ không còn tươi ngon và đậm đà như ban đầu. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ ​​trà. Vì vậy, mỗi lần pha trà xanh, bạn nên sử dụng lá trà tươi hoặc túi trà mới.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Uống nước muối buổi sáng: Lợi hay hại cho sức khỏe?

Ăn một quả trứng mỗi ngày, cơ thể sẽ nhận lại loạt lợi ích đáng kinh ngạc

Nước gạo lên men: Bí quyết dưỡng da sáng mịn ít người biết

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe