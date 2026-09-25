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8 loại trái cây giúp vết thương nhanh lành hơn

Thứ Sáu, 15:10, 25/09/2026
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VOV.VN - Khi có vết thương, bên cạnh chăm sóc đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ cơ thể tái tạo mô và phục hồi. Một số loại trái cây giàu vitamin, khoáng chất và nước có thể bổ sung dưỡng chất cần thiết cho quá trình này.

Ăn uống đúng cách giúp vết thương mau lành

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm lành vết thương, giúp cơ thể cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất để sửa chữa mô tổn thương, tái tạo tế bào mới. Khi chế độ ăn thiếu chất, quá trình hồi phục có thể chậm hơn, đồng thời tăng nguy cơ suy dinh dưỡng, viêm nhiễm và nhiễm trùng. Vì vậy, người đang có vết thương nên ăn đa dạng, cân đối, bổ sung đầy đủ năng lượng, vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phục hồi.

Những loại trái cây giúp mau lành vết thương

Quả cam

Cam giàu vitamin C, cùng vitamin A, kali, canxi và nhiều dưỡng chất khác. Vitamin C tham gia tổng hợp collagen, giúp hỗ trợ quá trình hình thành và sửa chữa mô, nên cam có thể được bổ sung vào thực đơn khi cơ thể hồi phục. Nên ăn cả quả để bổ sung thêm chất xơ và hạn chế hấp thu đường nhanh hơn so với uống nước ép.

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Quả kiwi

Kiwi chứa nhiều nước, ít năng lượng và đặc biệt giàu vitamin C. Đây là loại quả có thể bổ sung vào thực đơn của người đang phục hồi sau chấn thương hoặc vết thương. Kiwi có thể ăn trực tiếp, xay sinh tố hoặc kết hợp với các món ăn khác. Việc sử dụng đa dạng cách chế biến giúp thực đơn phong phú hơn mà vẫn bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Quả dưa hấu - Trái cây giúp mau lành vết thương nên ăn

Dưa hấu có hàm lượng nước cao, chiếm hơn 90% trọng lượng quả, đồng thời cung cấp vitamin A, vitamin C, lycopene, đồng và một số dưỡng chất khác.

Loại quả này giúp bổ sung nước cho cơ thể, trong khi các vitamin và hợp chất thực vật góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong quá trình hồi phục. Dưa hấu cũng chứa beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể.

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Quả dưa lưới

Dưa lưới cung cấp vitamin A, C, nhóm B cùng các khoáng chất như kali, canxi và phốt pho. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có quá trình phục hồi mô. Dưa lưới cũng chứa beta-carotene và các hợp chất chống oxy hóa. Bổ sung loại quả này với lượng phù hợp giúp đa dạng nguồn vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn.

Quả chuối

Chuối là loại quả giàu năng lượng, đồng thời cung cấp kali, vitamin C, vitamin A cùng một số khoáng chất khác. Đây cũng là thực phẩm tiện lợi, dễ ăn và phù hợp để bổ sung vào các bữa phụ. Các dưỡng chất trong chuối góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chung của cơ thể trong giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng việc ăn chuối đơn thuần có thể thúc đẩy vết thương lành nhanh hoặc ngăn ngừa sẹo.

Quả xoài

Xoài chứa nhiều vitamin C, vitamin E và các hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen và hỗ trợ chức năng miễn dịch, trong khi vitamin E có vai trò chống oxy hóa. Bổ sung xoài với lượng vừa phải có thể giúp tăng sự đa dạng của khẩu phần và cung cấp thêm các vitamin cần thiết trong thời gian cơ thể phục hồi.

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Quả đào

Đào cung cấp vitamin C cùng các vitamin A và nhóm B. Vitamin C là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Vì vậy, đào có thể được đưa vào thực đơn đa dạng của người đang hồi phục. Tuy nhiên, mức độ vitamin C cụ thể phụ thuộc vào kích thước và loại đào, do đó không nên áp dụng một con số cố định cho mọi khẩu phần.

Quả việt quất

Việt quất là loại quả mọng chứa vitamin C, vitamin K và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, trong khi vitamin K đóng vai trò trong quá trình đông máu.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong việt quất góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Có thể bổ sung việt quất vào chế độ ăn như một nguồn trái cây đa dạng trong giai đoạn phục hồi.

Khi bị thương nên tránh ăn gì?

Người đang có vết thương nên hạn chế đồ ngọt, thức ăn chế biến sẵn và rượu bia. Các thực phẩm này thường ít dưỡng chất cần thiết, nhiều đường, muối hoặc chất béo, trong khi rượu bia có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, đặc biệt với vết thương hở.

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Muốn vết thương mau lành, đừng bỏ qua 8 loại trái cây này

VOV.VN - Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo mô, hỗ trợ vết thương hồi phục nhanh hơn. Một số loại trái cây giàu vitamin C, A, K và các chất chống oxy hóa có thể rút ngắn thời gian lành vết cắt, trầy xước hay bỏng nhẹ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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