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Sữa chua ăn cùng 6 món này, dinh dưỡng tăng gấp bộ lại giúp giữ dáng, đẹp da

Thứ Ba, 14:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Sữa chua từ lâu đã được biết đến là "thực phẩm vàng" cho hệ tiêu hóa và làn da nhờ chứa hàm lượng lợi khuẩn (probiotics), canxi và protein dồi dào. Việc kết hợp sữa chua với các loại thực phẩm phù hợp không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tối ưu hơn.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất hay mâm xôi là lựa chọn hàng đầu cho những ai vừa muốn giữ dáng, vừa muốn nuôi dưỡng làn da mịn màng.

Nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao (như anthocyanin) và vitamin C, quả mọng khi kết hợp với các lợi khuẩn trong sữa chua sẽ tạo thành màng chắn bảo vệ tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả. Bạn chỉ cần thả một nắm việt quất hoặc vài lát dâu tây tươi vào hũ sữa chua Hy Lạp là đã có ngay một bữa xế rực rỡ sắc màu và giàu dinh dưỡng.

Chuối chín

Chuối chín và sữa chua được mệnh danh là "cặp bài trùng" giúp giải cứu những ai thường xuyên bị đầy hơi hoặc tiêu hóa kém. Trong quả chuối rất giàu kali và đặc biệt là inulin - một loại chất xơ hòa tan đóng vai trò là prebiotic (nguồn thức ăn nuôi dưỡng lợi khuẩn).

Sự kết hợp giữa prebiotic từ chuối và probiotic có sẵn trong sữa chua sẽ tạo nên cơ chế cộng sinh mạnh mẽ, giúp hệ vi sinh đường ruột hoạt động trơn tru, đẩy lùi chứng táo bón và tối ưu hóa khả năng hấp thụ dưỡng chất của dạ dày.

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Việc kết hợp sữa chua với các loại thực phẩm phù hợp không chỉ làm tăng hương vị mà còn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tối ưu hơn. (Ảnh minh họa: VTC News)

Các loại hạt

Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức ăn vặt lành mạnh giúp kiểm soát cơn đói giữa giờ thì các loại hạt dinh dưỡng như hạnh nhân, óc chó hay hạt điều chính là câu trả lời.

Các loại hạt này cung cấp nguồn chất béo bão hòa đơn (Omega-3), protein thực vật và chất xơ dồi dào, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa của cơ thể và giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. Việc rắc một chút hạt đập dập lên bề mặt sữa chua không chỉ mang lại cảm giác giòn rụm, béo ngậy vui miệng mà còn giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ đắc lực cho lộ trình giảm cân.

Yến mạch

Yến mạch hoặc granola mix cùng sữa chua từ lâu đã trở thành công thức ăn sáng "quốc dân" của những người theo đuổi lối sống Eat Clean hay tập luyện thể hình.

Sự kết hợp này mang lại sự cân bằng dinh dưỡng lý tưởng khi carbohydrate phức hợp có trong yến mạch giải phóng năng lượng từ từ, hòa quyện với lượng đạm (protein) dồi dào từ sữa chua để nuôi dưỡng cơ bắp và duy trì năng lượng bền bỉ cho cả ngày dài mà không lo bị tích tụ mỡ thừa. Bạn có thể làm món Overnight Oats (yến mạch qua đêm) bằng cách ngâm yến mạch với sữa chua và một ít sữa tươi trong tủ lạnh để có bữa sáng nhanh gọn, tiện lợi.

Hạt chia

Hạt chia tuy có kích thước nhỏ bé nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng vô cùng đáng nể, rất thích hợp để bổ sung vào khẩu phần ăn kèm sữa chua hàng ngày.

Nhờ đặc tính ngậm nước và giàu chất xơ hòa tan, hạt chia khi đi vào dạ dày sẽ nở lớn, tạo cảm giác no giả giúp bạn giảm bớt khẩu phần ăn ở các bữa chính, đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố ruột và cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ lượng Omega-3 vượt trội. Bạn nên khuấy đều một thìa cà phê hạt chia vào sữa chua rồi đợi khoảng 5 đến 10 phút cho hạt nở mềm trước khi thưởng thức để đạt hiệu quả tốt nhất.

Quả bơ khi sánh đôi cùng sữa chua không chỉ mang lại một kết cấu sinh tố mềm mịn, béo ngậy kích thích vị giác mà còn nhân đôi khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể.

Trong quả bơ chứa rất nhiều axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, đây chính là "dung môi" hoàn hảo giúp cơ thể hòa tan và hấp thụ tối đa các vitamin thiết yếu như Vitamin A, D, E, K vốn có sẵn trong sữa chua. Bạn có thể chọn cách xay nhuyễn bơ cùng sữa chua để uống hoặc cắt bơ thành từng khối hạt lựu nhỏ trộn trực tiếp vào hũ sữa chua để cảm nhận trọn vẹn vị béo thơm độc đáo này.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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