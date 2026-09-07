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Ăn 3 - 4 múi sầu riêng mỗi ngày: Cơ thể thay đổi thế nào?

Thứ Hai, 11:24, 07/09/2026
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VOV.VN - Ăn 3 - 4 múi sầu riêng mỗi ngày có thể bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng đồng thời cung cấp lượng năng lượng, carbohydrate và kali đáng kể. Vì vậy, cần cân nhắc khẩu phần và tình trạng sức khỏe khi ăn thường xuyên.

Cơ thể ra sao khi ăn 3 - 4 múi sầu riêng mỗi ngày?

Tác động của 3 - 4 múi sầu riêng phụ thuộc kích thước, phần thịt, giống và độ chín. Trung bình, 100 g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 147 kcal, hơn 27 g carbohydrate, 5 g chất béo, gần 4 g chất xơ cùng kali, vitamin C, vitamin nhóm B và các hợp chất thực vật. Nếu ăn nhiều, sầu riêng có thể làm tăng năng lượng, carbohydrate nạp vào, ảnh hưởng đường huyết ở người cần kiểm soát glucose và gây đầy bụng, khó chịu tiêu hóa; đồng thời vẫn bổ sung chất xơ và vi chất. Vì vậy, không cần loại bỏ sầu riêng khỏi chế độ ăn nhưng nên sử dụng với lượng hợp lý, tính trong tổng khẩu phần hàng ngày.

Những thay đổi cơ thể có thể gặp khi ăn nhiều sầu riêng mỗi ngày

Có thể ảnh hưởng cân nặng

Sầu riêng có mật độ năng lượng cao, nên ăn 3 - 4 múi ngoài khẩu phần thường ngày có thể làm tăng đáng kể tổng năng lượng nạp vào. Người kiểm soát cân nặng nên ăn với lượng vừa phải, tính sầu riêng vào tổng khẩu phần và hạn chế dùng kèm kem, sữa đặc, bánh ngọt hoặc đồ uống nhiều đường.

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Đường huyết có thể tăng sau khi ăn

Sầu riêng chứa carbohydrate tự nhiên nên có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn. Dù chỉ số đường huyết khoảng 49, lượng ăn vẫn cần được kiểm soát vì càng ăn nhiều, carbohydrate nạp vào càng lớn. Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường nên chú ý khẩu phần, theo dõi đường huyết và tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi cần.

Có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa

Sầu riêng chứa chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa nhưng ăn nhiều trong thời gian ngắn có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc thay đổi thói quen đi tiêu ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Nếu các triệu chứng kéo dài, nên giảm lượng ăn; trường hợp đau bụng, nôn hoặc tiêu chảy kéo dài cần đi khám.

Bổ sung kali và nhiều vi chất

Sầu riêng cung cấp kali, vitamin C, vitamin nhóm B cùng các hợp chất chống oxy hóa như carotenoid và flavonoid. Đây là những thành phần góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của loại quả này. Tuy nhiên, ăn nhiều sầu riêng không đồng nghĩa với việc cơ thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Một chế độ ăn cân bằng cần đa dạng thực phẩm và kết hợp nhiều loại trái cây thay vì tập trung vào một loại.

Những ai cần thận trọng khi ăn sầu riêng?

Không có khẩu phần 3 - 4 múi sầu riêng phù hợp cho tất cả mọi người. Người mắc đái tháo đường, thừa cân, bệnh thận, dễ rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng với sầu riêng cần thận trọng và điều chỉnh lượng ăn phù hợp. Người khỏe mạnh cũng không nhất thiết ăn cố định 3 - 4 múi mỗi ngày, nên dùng vừa phải, hạn chế kết hợp với thực phẩm nhiều đường và luân phiên với các loại trái cây khác. Người có bệnh nền nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

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6 nhóm người không nên ăn sầu riêng để tránh gây hại cho sức khỏe

VOV.VN - Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị béo ngậy, thơm lừng đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, không phải ai thưởng thức sầu riêng cũng mang lại lợi ích cho cơ thể. Dưới đây là 6 nhóm người nên hạn chế ăn sầu riêng để tránh gây hại cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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