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6 nhóm người không nên ăn sầu riêng để tránh gây hại cho sức khỏe

Thứ Ba, 14:00, 01/09/2026
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VOV.VN - Sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhờ hương vị béo ngậy, thơm lừng đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, không phải ai thưởng thức sầu riêng cũng mang lại lợi ích cho cơ thể. Dưới đây là 6 nhóm người nên hạn chế ăn sầu riêng để tránh gây hại cho sức khỏe.

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc đường huyết cao

Sầu riêng chứa lượng đường tự nhiên rất lớn (chủ yếu là glucose, fructose và sucrose) có khả năng làm đường huyết tăng vọt nhanh chóng sau khi ăn. Người bệnh tiểu đường nếu thụ hưởng sầu riêng thường xuyên hoặc ăn số lượng nhiều sẽ khiến việc kiểm soát chỉ số chỉ số đường huyết trở nên vô cùng khó khăn, làm tăng rủi ro gặp phải các biến chứng tim mạch và thần kinh nguy hiểm.

Người đang muốn giảm cân hoặc bị béo phì

Với lượng calo và chất béo vượt trội so với đa số các loại trái cây nhiệt đới, sầu riêng là thực phẩm rất dễ gây tích tụ mỡ thừa nếu ăn không kiểm soát. Việc tiêu thụ chỉ từ 2–3 múi sầu riêng vừa phải đã nạp vào cơ thể năng lượng tương đương một bữa ăn chính, khiến quá trình thâm hụt calo bị gián đoạn và gây khó khăn cho việc duy trì vóc dáng.

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Sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao nhưng không phải ai thưởng thức sầu riêng cũng mang lại lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: VietNamNet)

Người mắc các bệnh lý về thận

Sầu riêng là loại trái cây chứa hàm lượng kali rất cao. Khi chức năng thận bị suy giảm, khả năng lọc và đào thải kali dư thừa ra khỏi máu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiêu thụ nhiều sầu riêng ở người bệnh thận có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu, gây ra các triệu chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, tim đập chậm hoặc thậm chí là ngừng tim đột ngột.

Người có cơ địa nóng trong, hay mụn nhọt hoặc nhiệt miệng

Do sầu riêng có tính nhiệt cao, những người có thể trạng thiên về tính nhiệt, thường xuyên bị lở miệng, nóng trong người, mẩn ngứa hoặc nhiều mụn nhọt nên hạn chế loại quả này. Việc ăn quá nhiều sầu riêng sẽ khiến cơ thể sinh thêm nhiệt, làm nghiêm trọng hơn các biểu hiện viêm nhiễm ngoài da cũng như tình trạng nhiệt miệng khó chịu.

Người đang có khối u phụ khoa, vấn đề tuyến tiền liệt 

Những bệnh nhân có khối u phụ khoa, vấn đề tuyến tiền liệt hoặc đang bị viêm nhiễm không nên ăn sầu riêng. Sầu riêng rất giàu cellulose, người già nên hạn chế ăn vì sẽ gây tắc ruột và táo bón.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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