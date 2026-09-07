English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ăn bơ cùng thực phẩm nào để hỗ trợ giảm cân, kiểm soát mỡ máu?

Thứ Hai, 15:13, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Kết hợp bơ với thực phẩm phù hợp có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nên ưu tiên ăn bơ cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt.

Kết hợp bơ với rau xanh trong các bữa ăn

Rau xanh cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Khi ăn cùng bơ, lượng chất béo lành mạnh trong bơ có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K.

Bơ có thể thêm vào salad, sandwich hoặc dùng cùng rau luộc. Thay vì sử dụng nhiều mayonnaise hay các loại sốt giàu chất béo bão hòa, vài lát bơ cũng giúp món ăn có độ béo tự nhiên, đồng thời bổ sung thêm chất xơ và chất béo không bão hòa.

Ăn bơ kết hợp với yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate phức hợp cùng chất xơ hòa tan, trong đó có beta-glucan. Thành phần này có thể hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol LDL trong đường ruột.

An bo cung thuc pham nao de ho tro giam can, kiem soat mo mau hinh anh 1
Nên ưu tiên ăn bơ cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt để hỗ trợ giảm cân, kiểm soát mỡ máu

Khi kết hợp với bơ, bữa ăn được bổ sung thêm chất béo không bão hòa đơn, giúp tăng cảm giác no và hạn chế ăn vặt giữa các bữa.

Bơ có thể dùng cùng cháo yến mạch, yến mạch ngâm qua đêm hoặc sinh tố bơ kết hợp yến mạch không đường. Đây là những lựa chọn phù hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ, nhất là với người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Kết hợp bơ với cá hồi để tăng cường chất béo tốt

Cá hồi giàu protein và axit béo omega-3, những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và có thể hỗ trợ kiểm soát triglycerid. Kết hợp cá hồi với bơ giúp bữa ăn có thêm protein, chất béo không bão hòa và nhiều dưỡng chất cần thiết, đồng thời tạo cảm giác no lâu.

Có thể dùng bơ cùng cá hồi áp chảo, salad cá hồi hoặc bánh mì nguyên cám kèm cá hồi và bơ. Cách kết hợp này phù hợp với người muốn xây dựng thực đơn cân đối, chú trọng sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Ăn bơ cùng các loại đậu để bổ sung protein thực vật

Đậu đen, đậu đỏ, đậu gà và đậu lăng là những nguồn protein thực vật và chất xơ phong phú. Khi kết hợp với bơ, món ăn vừa đa dạng dưỡng chất vừa giúp duy trì cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt và kiểm soát lượng năng lượng nạp vào.

Chất xơ trong các loại đậu cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cholesterol máu. Salad bơ với đậu gà hoặc bơ nghiền ăn cùng các loại đậu là những món đơn giản, dễ chuẩn bị.

Dùng bơ để thay thế các nguồn chất béo không lành mạnh

Thay vì bổ sung thêm bơ vào khẩu phần nhiều chất béo, có thể dùng bơ thay thế bơ động vật, kem béo hoặc mayonnaise. Bơ nghiền có thể phết bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc làm sốt, vừa tạo vị béo tự nhiên vừa giúp lựa chọn chất béo có lợi hơn cho tim mạch.

Dù giàu dưỡng chất, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng. Vì vậy, nên dùng khoảng 1/4 - 1/2 quả bơ cỡ vừa mỗi lần, tùy nhu cầu và khẩu phần, đồng thời xem bơ như thực phẩm thay thế thay vì ăn thêm. Kết hợp bơ với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các loại đậu, cùng chế độ ăn cân bằng và vận động thường xuyên, sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng, mỡ máu và sức khỏe tổng thể.

tac_dung_cua_viec_an_bo_1.jpg

Quả bơ có thứ là "thần dược" cho tim mạch và tiêu hóa, người Việt lại toàn đổ bỏ

VOV.VN - Quả bơ, với lớp thịt mềm mại, béo ngậy và hương vị đặc trưng, từ lâu đã được ca ngợi là một loại trái cây bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sâu bên trong lớp vỏ cứng cáp, hạt bơ lại chứa đựng một kho tàng các hợp chất sinh học quý giá, mang đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Được ví “nữ hoàng trái cây” nhưng bơ lại có thể cực hại với những người này
Được ví “nữ hoàng trái cây” nhưng bơ lại có thể cực hại với những người này

VOV.VN - Bơ là một loại quả cực kỳ dinh dưỡng, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng, dù tốt đến mấy, không phải ai cũng phù hợp để ăn bơ, hoặc cần phải ăn một cách có chừng mực.

Được ví “nữ hoàng trái cây” nhưng bơ lại có thể cực hại với những người này

Được ví “nữ hoàng trái cây” nhưng bơ lại có thể cực hại với những người này

VOV.VN - Bơ là một loại quả cực kỳ dinh dưỡng, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng, dù tốt đến mấy, không phải ai cũng phù hợp để ăn bơ, hoặc cần phải ăn một cách có chừng mực.

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch
Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Quả bơ từ lâu đã được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu cho các món sinh tố, salad hấp dẫn, quả bơ còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Quả bơ từ lâu đã được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu cho các món sinh tố, salad hấp dẫn, quả bơ còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Lợi ích của việc ăn quả bơ mỗi ngày
Lợi ích của việc ăn quả bơ mỗi ngày

VOV.VN - Quả bơ là một trong những loại quả được xếp vào danh sách các loại “siêu thực phẩm”.

Lợi ích của việc ăn quả bơ mỗi ngày

Lợi ích của việc ăn quả bơ mỗi ngày

VOV.VN - Quả bơ là một trong những loại quả được xếp vào danh sách các loại “siêu thực phẩm”.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe