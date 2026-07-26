Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Tốt cho tim mạch và giảm cholesterol

Quả bơ chứa lượng lớn axit oleic - một loại chất béo bão hòa đơn cũng có trong dầu ôliu. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn bơ thường xuyên giúp giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL). Điều này giúp bảo vệ mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm cân hiệu quả

Dù có vị béo nhưng quả bơ lại là "trợ thủ" đắc lực cho người giảm cân. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bơ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, chất xơ còn thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tối ưu hóa hệ tiêu hóa.

Quả bơ được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Bảo vệ và tăng cường thị lực

Trong quả bơ có chứa lutein và zeaxanthin, hai hợp chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng cho mắt. Chúng giúp hấp thụ các tia ánh sáng xanh có hại, bảo vệ các tế bào mắt và giảm thiểu nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Giúp hấp thụ dưỡng chất từ các thực phẩm khác tốt hơn

Một số vitamin như Vitamin A, D, E, K và các chất chống oxy hóa (như carotenoid) cần có chất béo để hòa tan và hấp thụ vào cơ thể. Khi bạn thêm bơ vào món salad hoặc nước sốt, chất béo lành mạnh trong bơ sẽ giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng từ các loại rau củ khác gấp 15 lần.

Ngăn ngừa ung thư và giảm viêm

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, các chất phytochemical trong quả bơ có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tiền liệt tuyến và giảm tác dụng phụ của hóa trị. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong bơ giúp kháng viêm mạnh mẽ, hỗ trợ giảm triệu chứng viêm khớp.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Vitamin E và Vitamin C trong quả bơ là bộ đôi hoàn hảo giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Chúng kích thích sản sinh collagen, giữ ẩm, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn hiệu quả.