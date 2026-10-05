Ăn cá chép có lợi gì? Gợi ý những món ngon giàu dinh dưỡng

Lợi ích khi bổ sung cá chép

Cá chép được đánh giá là nguồn cung cấp protein cùng nhiều vitamin, khoáng chất và axit béo có lợi. Khi được đưa vào chế độ ăn với khẩu phần phù hợp, loại cá này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Cá chép chứa axit béo omega-3, có vai trò trong hoạt động của tim mạch và chuyển hóa chất béo. Kết hợp cá trong chế độ ăn cân đối có thể góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có rối loạn mỡ máu và xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ chống viêm: Các axit béo không bão hòa trong cá chép tham gia điều hòa phản ứng viêm của cơ thể. Tuy nhiên, tác dụng còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và tình trạng sức khỏe mỗi người.

Tăng cường miễn dịch: Thịt cá chép cung cấp kẽm cùng protein và các vi chất cần thiết, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Cá chép là thực phẩm quen thuộc, giàu dưỡng chất và thường được dùng trong các món ăn bồi bổ sức khỏe

Hỗ trợ tiêu hóa: Cá chép giàu protein, vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng điều trị các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, táo bón hay chướng bụng.

Bổ sung dưỡng chất cho đường hô hấp: Theo quan niệm y học cổ truyền, cá chép được sử dụng trong một số món ăn nhằm bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm ho. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn cá chép có thể điều trị viêm đường hô hấp trên.

Hỗ trợ xương và răng: Cá chép cung cấp một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể, góp phần duy trì sức khỏe xương và răng. Để đáp ứng nhu cầu canxi, cần kết hợp thêm các thực phẩm giàu canxi khác trong khẩu phần ăn.

Góp phần cải thiện giấc ngủ: Cá chép có chứa magie, khoáng chất tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và cơ bắp. Bổ sung thực phẩm giàu magie trong chế độ ăn cân đối có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, nhưng không thay thế các biện pháp điều trị mất ngủ.

Bổ sung dưỡng chất hỗ trợ cân bằng nội tiết: Protein, vitamin và các chất chống oxy hóa trong cá chép góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định ăn cá chép có thể điều trị rối loạn nội tiết hoặc các triệu chứng như mệt mỏi, dễ cáu gắt.

Món ăn ngon được chế biến từ cá chép

Cá chép có thể chế biến thành nhiều món ăn như cháo cá chép nấu gạo nếp giúp bồi bổ, dễ ăn; canh cá chép táo đỏ có vị ngọt thanh; canh cá chép nấu a giao, cháo cá chép nấu rễ cây gai và canh cá chép đen là những món thường được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian để dưỡng huyết, an thai, kiện tỳ, lợi tiểu. Phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng món ăn có dược liệu và không nên xem các món này là phương pháp điều trị bệnh.

Một số bài thuốc hỗ trợ chữa bệnh từ cá chép

Theo kinh nghiệm dân gian, cá chép được dùng trong một số bài thuốc cho phụ nữ mang thai, sau sinh như bài thuốc an thai với cá chép, gạo nếp, vỏ quýt và gừng; bài thuốc giảm nôn ói đầu thai kỳ với cá chép, sa sâm và gừng; bài thuốc kích sữa từ vảy cá chép. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn của các bài thuốc này chưa được chứng minh đầy đủ, vì vậy phụ nữ mang thai, sau sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt với các dược liệu hoặc rượu nếp.