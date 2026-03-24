Ăn củ dền đỏ mỗi ngày, cơ thể thay đổi ra sao?

Những lợi ích nổi bật của củ dền đỏ

Nhờ chứa nhiều hoạt chất sinh học và vi chất dinh dưỡng, củ dền đỏ mang lại nhiều tác động tích cực đối với cơ thể.

Hỗ trợ chức năng gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc. Trong củ dền đỏ có chứa betacyanin - hợp chất tạo nên màu đỏ tím đặc trưng, đồng thời giúp hỗ trợ quá trình giải độc gan. Việc bổ sung củ dền đỏ trong khẩu phần ăn có thể góp phần cải thiện chức năng gan, đặc biệt ở những người có chế độ ăn nhiều chất béo hoặc nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Giúp điều hòa huyết áp

Một số nghiên cứu cho thấy, củ dền đỏ chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao, có thể hỗ trợ giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Nhờ đó, việc sử dụng nước ép củ dền đỏ với lượng hợp lý có thể góp phần ổn định huyết áp.

Củ dền đỏ là thực phẩm bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hoặc nước ép

Hỗ trợ bổ máu

Củ dền đỏ cung cấp sắt và đồng - hai khoáng chất quan trọng trong quá trình hình thành hồng cầu. Vì vậy, đây là thực phẩm phù hợp cho những người thiếu máu, phụ nữ sau kỳ kinh hoặc sau phẫu thuật. Tuy nhiên, với người đang điều trị bệnh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa trong củ dền đỏ giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn và tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, hợp chất betaine trong củ dền còn liên quan đến việc sản sinh serotonin - chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Củ dền đỏ chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện nhu động ruột và hạn chế tình trạng táo bón. Đồng thời, chất xơ còn góp phần hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Bảo vệ tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong củ dền đỏ có khả năng kiểm soát cholesterol, hạn chế quá trình oxy hóa trong máu. Nhờ đó, việc sử dụng thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ.

Những lưu ý khi sử dụng củ dền đỏ

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng củ dền đỏ cũng cần đúng cách để tránh những tác dụng không mong muốn.

Thận trọng với người có tiền sử sỏi thận

Củ dền đỏ chứa oxalate - hợp chất có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Vì vậy, người từng bị sỏi thận nên hạn chế sử dụng hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng.

Không kết hợp nước ép củ dền với sữa

Việc pha nước ép củ dền với sữa để tăng vị béo là thói quen không được khuyến khích, bởi có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa.

Không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi

Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không nên sử dụng nước ép củ dền đỏ. Việc dùng không đúng cách, đặc biệt khi kết hợp với sữa, có thể gây nguy cơ ngộ độc.

Sử dụng hợp lý để phát huy hiệu quả

Củ dền đỏ là thực phẩm bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hoặc nước ép. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi ích, cần sử dụng với liều lượng hợp lý, kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng và lối sống lành mạnh.