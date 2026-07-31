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Ăn đồ ngọt thế nào để không làm tăng đường huyết?

Thứ Sáu, 09:21, 31/07/2026
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VOV.VN - Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Nếu biết lựa chọn thực phẩm, ăn đúng thời điểm và kiểm soát khẩu phần, bạn vẫn có thể thỏa mãn sở thích ăn ngọt mà hạn chế nguy cơ đường huyết tăng đột ngột.

Cách ăn đồ ngọt không làm tăng đường huyết

Chọn đồ ngọt phù hợp: Ưu tiên trái cây tươi, trái cây sấy không thêm đường, sữa chua không đường hoặc yến mạch thay vì bánh kẹo chứa nhiều đường tinh luyện. Khi chế biến, có thể dùng chất tạo ngọt như stevia, erythritol hoặc xylitol với lượng vừa phải. Đồng thời, nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng để chọn sản phẩm ít đường.

Ăn đúng thời điểm: Không nên ăn đồ ngọt khi bụng đói vì đường huyết dễ tăng nhanh. Tốt nhất nên ăn sau bữa chính và kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ, protein như các loại hạt hoặc sữa chua không đường để làm chậm hấp thu đường.

Kiểm soát khẩu phần: Chỉ nên ăn lượng vừa phải, kể cả với các món ngọt được xem là lành mạnh. Nếu muốn ăn nhiều, hãy chia thành nhiều phần nhỏ thay vì dùng một lúc.

An do ngot the nao de khong lam tang duong huyet hinh anh 1
Kiểm soát đường huyết không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hoàn toàn đồ ngọt

Ưu tiên chế biến lành mạnh: Nên tự làm món ngọt tại nhà để kiểm soát lượng đường và nguyên liệu, đồng thời hạn chế các món chiên rán nhiều đường và chất béo.

Duy trì lối sống khỏe mạnh: Tập thể dục đều đặn, uống đủ nước và ngủ đủ giấc giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, góp phần ổn định đường huyết. Điều quan trọng là lắng nghe cơ thể và điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Gợi ý một số món ngọt ít ảnh hưởng đến đường huyết

Nếu muốn ăn ngọt mà vẫn kiểm soát đường huyết, bạn nên ưu tiên các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi vì ít đường, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa; sô cô la đen từ 70% cacao với lượng vừa phải; sữa chua Hy Lạp không đường kết hợp quả mọng; pudding hạt chia làm từ sữa hạt không đường; kem trái cây tự làm không thêm đường; thạch rau câu không đường và các loại bánh từ bột nguyên cám như yến mạch, hạnh nhân, sử dụng chất tạo ngọt thay cho đường trắng.

Cách kiểm soát đường huyết không dùng thuốc

Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ tăng đường huyết cần duy trì lối sống lành mạnh để kiểm soát đường máu hiệu quả. Nên xây dựng chế độ ăn cân bằng bằng cách hạn chế tinh bột tinh chế và đồ uống có đường, tăng cường ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây, các loại đậu, chất xơ và chất béo tốt; đồng thời chia nhỏ bữa ăn để tránh tăng đường huyết sau ăn.

Cùng với đó, duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bài tập như đi bộ, đạp xe, bơi lội, yoga kết hợp tập sức mạnh giúp tăng độ nhạy insulin; Ngoài ra, cần giữ cân nặng hợp lý, đặc biệt giảm mỡ bụng nếu thừa cân, kiểm soát căng thẳng bằng các phương pháp thư giãn như thiền, yoga hoặc hít thở sâu, ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm, uống đủ nước và hạn chế các loại đồ uống có đường.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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