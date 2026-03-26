中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc Việt ăn vào bổ thận dưỡng tim, cứ ra chợ là thấy mà ít người biết

Thứ Năm, 05:45, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá hẹ không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong các món canh, món xào của người Việt mà còn được coi là một "vị thuốc tự nhiên" quý giá. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của lá hẹ đã được khoa học hiện đại chứng minh.

Kháng sinh tự nhiên và tăng cường miễn dịch

Lá hẹ chứa hàm lượng lớn các hợp chất lưu huỳnh như allicin, có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và tiêu diệt virus cực kỳ mạnh mẽ. Việc bổ sung lá hẹ vào thực đơn giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm, cảm cúm và các tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Allicin trong lá hẹ còn giúp giảm huyết áp và ngăn chặn quá trình sản sinh cholesterol xấu trong cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Lá hẹ là nguồn cung cấp chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ giúp làm sạch đường ruột, loại bỏ các độc tố tích tụ và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, đặc tính kháng khuẩn của lá hẹ còn giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa, giúp bạn ăn ngon miệng và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Lá hẹ không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong các món canh, món xào của người Việt mà còn được coi là một "vị thuốc tự nhiên" quý giá. (Ảnh minh họa).

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Lá hẹ chứa hợp chất quercetin và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch. Các hoạt chất này hỗ trợ làm sạch thành mạch, ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám và cục máu đông. Bên cạnh đó, hàm lượng Kali trong lá hẹ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim và giữ cho huyết áp ở mức ổn định, bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ chức năng sinh lý nam giới

Lá hẹ là vị thuốc quý giúp bổ thận, tráng dương và tăng cường sinh lực cho phái mạnh. Các hoạt chất trong lá hẹ giúp cải thiện lưu thông máu đến cơ quan sinh dục, hỗ trợ điều trị các chứng di mộng tinh, xuất tinh sớm và liệt dương. Đây là giải pháp tự nhiên, an toàn để duy trì phong độ và sức khỏe sinh lý bền bỉ.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Lá hẹ rất giàu Vitamin A và các hợp chất carotenoid như lutein và zeaxanthin. Đây là những dưỡng chất vàng giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và các gốc tự do. Sử dụng lá hẹ thường xuyên giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và cải thiện khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng kém, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe.

Giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Ít ai biết rằng lá hẹ chứa hàm lượng Vitamin K đáng kể. Vitamin K đóng vai trò chủ chốt trong việc kích hoạt các protein giúp canxi gắn vào xương, từ đó tăng cường mật độ khoáng của xương. Điều này cực kỳ quan trọng đối với người già để ngăn ngừa loãng xương và giúp trẻ em phát triển chiều cao tối ưu, giữ cho hệ khung xương luôn vững chắc.

Hỗ trợ điều trị ho và viêm họng

Lá hẹ có thể sử dụng để để trị ho cho cả người lớn và trẻ em. Nhờ đặc tính tiêu đờm và kháng viêm, nước sắc lá hẹ hoặc lá hẹ hấp đường phèn giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm đau rát và long đờm nhanh chóng. Khác với thuốc kháng sinh hóa học, lá hẹ trị ho rất lành tính, không gây tác dụng phụ và giúp phục hồi vùng họng bị tổn thương hiệu quả.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: lá hẹ cây thuốc lợi ích của lá hẹ ăn nhiều lá hẹ có tốt không món ngon từ lá hẹ ăn lá hẹ có tác dụng gì lợi ích sức khỏe khi ăn lá hẹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
Doanh Nghiệp - báo in
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe