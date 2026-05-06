Ăn lá sung có tốt không? 5 công dụng bất ngờ nhiều người chưa biết

Thứ Tư, 09:23, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ lâu, lá sung được dân gian sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc truyền miệng, loại lá quen thuộc này cũng đang được nghiên cứu về những lợi ích tiềm năng đối với cơ thể.

Lá sung có tác dụng gì?

Theo dân gian, lá sung có vị chát, tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc gan, cải thiện tiêu hóa và giảm sưng đau. Ngoài ra, loại lá này còn được cho là có khả năng hỗ trợ người mắc tiểu đường, mỡ máu cao, huyết áp cao, viêm khớp, bệnh ngoài da và bệnh trĩ. Tuy nhiên, một số công dụng vẫn đang ở mức tiềm năng và cần thêm nghiên cứu khoa học để khẳng định rõ hiệu quả.

Tiềm năng hỗ trợ phòng chống ung thư

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy, lá sung cùng phần nhựa tự nhiên từ cây sung có khả năng ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư như ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư gan. Dù vậy, đây mới chỉ là kết quả nghiên cứu ban đầu và chưa đủ cơ sở để xem lá sung là phương pháp điều trị ung thư.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Lá sung chứa hàm lượng kali tương đối cao - khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy lá sung có thể góp phần cải thiện mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

An la sung co tot khong 5 cong dung bat ngo nhieu nguoi chua biet hinh anh 1
Từ lâu, lá sung được dân gian sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe

Hỗ trợ bảo vệ gan

Nhiều người sử dụng lá sung phơi khô để nấu trà với mục đích hỗ trợ thanh nhiệt, giảm nóng trong và cải thiện chức năng gan.

Cách pha trà lá sung: Chuẩn bị 30g lá sung khô và 500ml nước lọc. Đun sôi nước, cho lá sung vào nấu thêm khoảng 5 phút với lửa nhỏ, sau đó tắt bếp, để nguội bớt rồi lọc lấy nước uống. Không nên thêm đường, mật ong hoặc các chất tạo ngọt khác.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Tổ chức Y tế thế giới từng khuyến nghị nghiên cứu thảo dược truyền thống trong hỗ trợ điều trị tiểu đường. Một nghiên cứu nhỏ năm 1998 trên 8 người cho thấy, chiết xuất lá sung có thể giúp giảm đường huyết sau ăn và nhu cầu insulin, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả.

Hỗ trợ cải thiện triệu chứng bệnh trĩ

Trong dân gian, lá sung thường được dùng để xông hậu môn nhằm giảm đau rát do bệnh trĩ. Người dùng có thể kết hợp lá sung với ngải cứu, lá lốt, cúc tần, nước bồ kết và nghệ tươi, rửa sạch, đun sôi với nước rồi dùng để xông trong khoảng 15-20 phút sau khi vệ sinh vùng hậu môn sạch sẽ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý lạm dụng các bài thuốc dân gian thay thế hoàn toàn phương pháp điều trị y khoa. Khi có dấu hiệu bệnh kéo dài hoặc nghiêm trọng, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
