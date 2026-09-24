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Ăn mít có béo không? Bí quyết ăn mít không lo tăng cân

Thứ Năm, 11:25, 24/09/2026
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VOV.VN - Mít thơm ngọt, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân. Vậy ăn mít có béo không và ăn thế nào để vừa ngon miệng vừa kiểm soát cân nặng?

Ăn mít có béo không?

Ăn mít với lượng vừa phải không gây tăng cân. Tuy nhiên, mít chứa nhiều đường tự nhiên và năng lượng nên ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng calo nạp vào. 100g mít tươi cung cấp khoảng 95 calo, trong khi mít sấy có thể lên tới 275 calo/100g. Vì vậy, người kiểm soát cân nặng nên chú ý khẩu phần, ưu tiên mít tươi và cân đối với chế độ ăn hàng ngày.

An mit co beo khong bi quyet an mit khong lo tang can hinh anh 1
Mít thơm ngọt, được nhiều người yêu thích nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân

Tác dụng của mít với sức khỏe

Mít là trái cây nhiệt đới phổ biến ở Việt Nam, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tùy giống, mít có múi mềm, nhiều xơ hoặc múi giòn, chắc. Loại quả này chứa vitamin C, sắt, canxi, magie, kali, mangan và thiamine, góp phần hỗ trợ miễn dịch, bổ sung sắt, sức khỏe xương và tiêu hóa. Chất xơ trong mít cũng giúp hỗ trợ nhu động ruột, nhưng do chứa đường tự nhiên, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần.

Cách ăn mít không béo

Nếu yêu thích mít nhưng muốn kiểm soát cân nặng, nên ăn với lượng vừa phải, ưu tiên mít tươi thay vì mít sấy và kiểm soát khẩu phần. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm không nên ăn mít khi bụng đói để tránh đầy bụng, khó chịu; có thể dùng sau bữa chính 1-2 giờ. Hạn chế ăn nhiều mít vào buổi tối, nên ăn chậm và nhai kỹ. Người mắc gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường cần chú ý lượng mít do quả chứa đường tự nhiên, nhưng không nhất thiết kiêng hoàn toàn nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, ăn đa dạng rau củ, trái cây và kết hợp vận động nếu muốn giảm cân.

Khi mua, nên chọn mít có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh và không có dấu hiệu bất thường về mùi, màu sắc hay độ chín.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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