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Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể nhận được gì?

Thứ Năm, 11:23, 08/10/2026
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VOV.VN - Nấm kim châm ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin nhóm B, acid amin và các hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và bổ sung dưỡng chất. Tuy nhiên, cách lựa chọn, bảo quản và chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng và độ an toàn của nấm.

Thành phần dinh dưỡng của nấm kim châm

Nấm kim châm ít năng lượng nhưng cung cấp nhiều chất xơ, protein thực vật và vi chất, phù hợp với chế độ ăn cân đối hoặc kiểm soát khẩu phần. 100g nấm chứa khoảng 19 kcal, cùng 16 loại acid amin, trong đó có 8 acid amin thiết yếu. Nấm còn cung cấp kali, kẽm, sắt, lysin và các vitamin B1, B2, B3, B5, tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Ngoài ra, ergothioneine và polyphenol trong nấm có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tác dụng của nấm kim châm?

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Nấm kim châm chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp bổ sung chất xơ cho khẩu phần ăn và hỗ trợ hoạt động bình thường của đường ruột. Chất xơ cũng là nguồn dinh dưỡng cho một số vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, từ đó góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Hỗ trợ hệ miễn dịch

Một số thành phần trong nấm kim châm, trong đó có polysaccharide và protein, được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ miễn dịch. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy một số chiết xuất từ nấm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các tế bào miễn dịch như đại thực bào và tế bào lympho.

Tuy nhiên, những kết quả này chủ yếu được ghi nhận trong nghiên cứu thực nghiệm và không đồng nghĩa với việc ăn nấm kim châm có thể phòng hoặc điều trị bệnh.

An nam kim cham thuong xuyen, co the nhan duoc gi hinh anh 1
Nấm kim châm ít năng lượng nhưng cung cấp nhiều chất xơ, protein thực vật và vi chất

Tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Nấm kim châm chứa polysaccharide và các hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và quan sát cho thấy những chất này có thể liên quan đến sự phát triển của tế bào ung thư và nguy cơ mắc một số loại ung thư. Tuy nhiên, bằng chứng hiện có chưa đủ để khẳng định nấm kim châm có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Góp phần bảo vệ cơ thể trước stress oxy hóa

Nấm kim châm chứa một số hợp chất chống oxy hóa như acid gallic, quercetin, ferulic, caffeic và chlorogenic. Các chất này có khả năng trung hòa gốc tự do và góp phần hạn chế tác động của stress oxy hóa lên tế bào.

Đây là một trong những lý do nấm được xem là thực phẩm có giá trị trong chế độ ăn đa dạng, bên cạnh nhiều loại rau củ và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Nấm kim châm cung cấp niacin (vitamin B3) và thiamine (vitamin B1), những vitamin tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, lysin và kẽm cũng là những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn nấm kim châm không thể thay thế một chế độ dinh dưỡng đầy đủ để duy trì chức năng não bộ, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy các thành phần trong nấm kim châm có thể tác động đến chuyển hóa lipid, trong đó có triglyceride và cholesterol LDL. Một số hợp chất trong nấm cũng đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Tuy nhiên, những kết quả từ nghiên cứu trên động vật chưa đủ để khẳng định tác dụng tương tự ở người. Nấm kim châm nên được xem là một phần của chế độ ăn cân đối, thay vì một thực phẩm có khả năng điều trị rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng năng lượng thấp, đồng thời chứa nước và chất xơ, nấm kim châm có thể giúp tăng khối lượng bữa ăn mà không làm lượng calo tăng quá cao. Đây là một lựa chọn phù hợp để kết hợp với rau củ, protein và các nhóm thực phẩm khác trong thực đơn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, khẩu phần và mức độ vận động, chứ không chỉ dựa vào một loại thực phẩm.

Những sai lầm phổ biến khi ăn nấm kim châm

Khi ăn nấm kim châm, cần tránh rửa hoặc ngâm quá lâu, chế biến quá nhiều dầu mỡ, ăn nấm chưa chín kỹ hoặc sử dụng nấm đã hư hỏng. Nên chọn nấm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, bảo quản đúng hướng dẫn và dùng trong thời gian khuyến cáo. Đồng thời, hạn chế rượu bia khi ăn các món nấm để bảo vệ sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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