Nấm rơm, nhiều lợi ích nhưng ăn thế nào để không gây hại?

Nấm rơm có tác dụng gì?

Tăng cường hệ miễn dịch

Nấm rơm chứa ergothioneine, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Một số vitamin và hợp chất trong nấm cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình phục hồi của cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol và tim mạch

Nấm rơm chứa ít chất béo bão hòa và cung cấp chất xơ, qua đó có thể hỗ trợ chế độ ăn nhằm kiểm soát cholesterol xấu (LDL). Hàm lượng kali trong nấm cũng góp phần duy trì huyết áp và hoạt động bình thường của hệ tim mạch.

Giúp cơ thể phát triển và phục hồi

Nấm rơm cung cấp protein thực vật, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng. Đây là nguồn dinh dưỡng có thể hỗ trợ duy trì khối cơ và phục hồi mô, đặc biệt khi kết hợp cùng các thực phẩm giàu protein khác.

Tốt cho người bị đái tháo đường

Nấm rơm có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp và chứa chất xơ, vì vậy có thể được đưa vào chế độ ăn cân đối của người cần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, nấm không thay thế thuốc điều trị hoặc chế độ dinh dưỡng được bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị.

Chống oxy hóa và làm giảm gốc tự do

Selen cùng một số hợp chất phenolic trong nấm rơm có đặc tính chống oxy hóa. Những thành phần này góp phần bảo vệ tế bào trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Hỗ trợ bảo vệ tế bào

Một số nghiên cứu về các hợp chất có trong nấm cho thấy beta-glucan và axit linoleic có tiềm năng tác động đến hoạt động của hệ miễn dịch và quá trình tăng sinh tế bào. Tuy nhiên, những tác dụng này không đồng nghĩa với khả năng phòng hoặc điều trị ung thư ở người. Nấm rơm chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Hỗ trợ xương khớp và phòng ngừa thiếu máu

Nấm rơm cung cấp vitamin D, canxi và sắt, những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương và quá trình tạo máu. Việc bổ sung nấm trong chế độ ăn đa dạng có thể góp phần cung cấp các chất này cho cơ thể, nhưng không thay thế các nguồn thực phẩm giàu canxi, sắt khác hoặc thuốc bổ sung khi có chỉ định.

Một số lợi ích khác

Nấm rơm cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, đồng thời dễ kết hợp với nhiều thực phẩm khác để tạo nên chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Ăn nấm rơm nhiều có tốt không?

Nấm rơm giàu dinh dưỡng nhưng nên ăn với lượng vừa phải. Ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy; người dị ứng với nấm có nguy cơ nổi mề đay, sưng hoặc khó thở. Nên chọn nấm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng và chế biến chín trước khi ăn.

Lưu ý khi ăn nấm rơm

Nên chọn nấm rơm tươi, thân chắc, không mốc hay hư hỏng; làm sạch, cắt bỏ gốc và rửa nhanh trước khi chế biến. Nấm cần được nấu chín kỹ, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và không ngâm, rửa quá lâu. Người dị ứng với nấm nên thận trọng, ngừng sử dụng nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Cách sơ chế nấm rơm tự nhiên

Chọn nấm rơm tươi, thân chắc, không hư hỏng và có nguồn gốc rõ ràng; làm sạch, rửa nhẹ bằng nước sạch, có thể chần sơ rồi bỏ nước luộc đầu nếu có nhiều tạp chất. Sau đó rửa nhanh, để ráo và chế biến sớm để giữ độ tươi, hạn chế nguy cơ hư hỏng.