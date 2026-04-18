Ăn phở buổi sáng nhưng đừng uống cạn nước phở, bác sĩ chỉ lý do

Thứ Bảy, 08:53, 18/04/2026
VOV.VN - Ăn phở buổi sáng là thói quen quen thuộc, nhưng việc uống cạn nước dùng có thể khiến cơ thể nạp quá nhiều muối, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an) cho biết, theo các phân tích khẩu phần, một bát phở trung bình chứa khoảng 400 - 500 ml nước dùng, tương đương 2,5 - 5 gr muối (tức 1.000 - 2.000 mg natri). Trong khi đó, để đảm bảo sức khỏe, các cơ quan y tế khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gr muối mỗi ngày.

An pho buoi sang nhung dung uong can nuoc pho, bac si chi ly do hinh anh 1
Ăn phở buổi sáng nhưng đừng uống cạn nước phở. (Ảnh minh họa)

Điều này đồng nghĩa, chỉ cần uống hết nước phở vào buổi sáng, cơ thể đã gần chạm hoặc vượt ngưỡng muối khuyến nghị cho cả ngày. Đáng nói, vị mặn trong nước dùng thường bị “che lấp” bởi vị ngọt từ xương hầm và gia vị, khiến nhiều người khó nhận ra mình đã nạp quá nhiều muối.

Việc tiêu thụ natri vượt mức trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, kéo theo hàng loạt hệ lụy về tim mạch và thận.

Thứ hai, nước dùng được ninh từ xương và thịt trong nhiều giờ còn chứa purin - hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acid uric. Nếu tích lũy lâu dài, nồng độ acid uric tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ mắc gout.

Bên cạnh đó, phần nước dùng cũng chứa chất béo hòa tan từ tủy và mỡ xương. Dù tạo nên hương vị hấp dẫn, lượng chất béo bão hòa này nếu tiêu thụ thường xuyên có thể liên quan đến nguy cơ bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu còn cho thấy, trong nước hầm xương có thể xuất hiện vi lượng kim loại nặng. Dù ở mức thấp, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, yếu tố tích lũy vẫn là điều cần cân nhắc.

TS Giang thông tin, những ảnh hưởng từ việc uống nhiều nước dùng không xuất hiện ngay lập tức, mà diễn ra âm thầm theo thời gian. Nếu duy trì thói quen này mỗi ngày, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, bệnh thận hay tim mạch có thể tăng lên.

Các nhóm đối tượng nên đặc biệt thận trọng gồm: Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch; Người có chức năng thận suy giảm; Người có acid uric cao hoặc đang điều trị gout; Người cao tuổi.

Phở là món dễ ăn, đủ chất, để ăn ngon và an toàn chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ như không uống hết nước dùng, chỉ nên dùng lượng vừa phải, ăn kèm nhiều rau xanh để tăng chất xơ, hỗ trợ cân bằng natri, hạn chế thêm nước mắm, bột canh hoặc gia vị mặn...

5 lý do nên ăn tỏi thường xuyên để bảo vệ gan và tim mạch

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm mỡ máu, tăng miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Nhờ chứa allicin và hợp chất chống oxy hóa, tỏi trở thành thực phẩm nên bổ sung hằng ngày.

Tin liên quan

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, cúm mùa có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bệnh nhân mắc tim mạch, nhất là suy tim.

10 loại trà quen thuộc giúp hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch
10 loại trà quen thuộc giúp hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Một số loại trà thảo dược như trà xanh, gừng, atiso hay lá sen có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cần kết hợp với chế độ ăn uống, vận động hợp lý và không thay thế thuốc điều trị.

Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa và giấc ngủ
Loại rau rẻ tiền nhưng cực tốt cho tim mạch, tiêu hóa và giấc ngủ

VOV.VN - Xuất hiện quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt, loại rau này không chỉ là thực phẩm dân dã mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

