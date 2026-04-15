5 lý do nên ăn tỏi thường xuyên để bảo vệ gan và tim mạch

Thứ Tư, 16:14, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm mỡ máu, tăng miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Nhờ chứa allicin và hợp chất chống oxy hóa, tỏi trở thành thực phẩm nên bổ sung hằng ngày.

Từ lâu, tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt mà còn là dược liệu, giúp hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh. Ngày nay, khi ngày càng có thêm các nghiên cứu hiện đại đi sâu vào thành phần hoạt tính của tỏi, loại củ này càng được chú ý nhiều hơn, đặc biệt ở những khía cạnh liên quan tới sức khỏe gan và tim mạch.

Dưới đây là 5 lý do khiến tỏi trở thành thực phẩm đáng để bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn.

Tăng cường chức năng gan

5 ly do nen an toi thuong xuyen de bao ve gan va tim mach hinh anh 1
Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt mà còn là dược liệu. (Ảnh: Getty)

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của tỏi là khả năng tăng cường chức năng gan. Các hợp chất sinh học trong tỏi được cho là có thể tham gia vào quá trình chuyển hóa chất béo, hỗ trợ gan vận hành hiệu quả hơn và góp phần thúc đẩy cơ chế thải độc tự nhiên của cơ thể.

Đáng chú ý, một phân tích tổng hợp đăng trên PubMed cho thấy hợp chất allicin trong tỏi giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và các vấn đề đi kèm. Một nghiên cứu khác cũng cho rằng việc bổ sung tỏi có thể đem lại lợi ích nhất định trong hỗ trợ điều trị bệnh gan mạn tính. Điều này khiến tỏi trở thành thực phẩm được nhiều người quan tâm khi xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho gan.

Góp phần giảm mỡ máu

Tỏi cũng được nhắc tới khá nhiều trong các nghiên cứu về mỡ máu. Một số dữ liệu cho thấy tỏi có hoạt tính làm giảm lipid, tác động lên cholesterol toàn phần, cholesterol xấu LDL và triglyceride. Đây đều là những chỉ số lipid máu liên quan mật thiết tới nguy cơ tim mạch và sức khỏe chuyển hóa.

Một phân tích tổng hợp đăng trên Journal of Diabetes and Metabolic Disorders ghi nhận chiết xuất tỏi có thể làm thay đổi biểu hiện của LXRα, một yếu tố có vai trò trong chuyển hóa lipid tại gan và ruột. Những tác động này được cho là góp phần làm giảm triglyceride và cholesterol trong máu.

Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ miễn dịch

5 ly do nen an toi thuong xuyen de bao ve gan va tim mach hinh anh 2
Tỏi nướng (Ảnh: Love and Lemons).

Allicin, hoạt chất nổi bật trong tỏi, từ lâu được chú ý vì đặc tính kháng khuẩn. Không chỉ vậy, hợp chất này còn được nhắc tới với khả năng ức chế sự phát triển của nấm và một số tác nhân gây hại khác.

Bên cạnh tác dụng kháng khuẩn, tỏi còn được xem là thực phẩm có tiềm năng hỗ trợ miễn dịch nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể góp phần làm giảm viêm ở gan, đồng thời ức chế các cytokine gây viêm.

Tốt cho tim mạch

Việc hỗ trợ giảm cholesterol và huyết áp là hai cơ chế quan trọng giúp tỏi có thể mang lại lợi ích cho tim. Không dừng ở đó, tỏi còn được cho là có khả năng cải thiện tuần hoàn, hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch và giảm viêm trong hệ tim mạch.

Một số ý kiến còn cho rằng việc dùng tỏi thường xuyên, đặc biệt ở dạng sống hoặc chỉ nấu chín nhẹ, có thể trở thành một phần hữu ích trong chiến lược bảo vệ tim mạch lâu dài.

Hỗ trợ chống oxy hóa và thúc đẩy thải độc tự nhiên

5 ly do nen an toi thuong xuyen de bao ve gan va tim mach hinh anh 3
Tỏi tươi (Ảnh: Patch Plants).

Ngoài allicin, tỏi còn chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh như diallyl sulfide và S-allyl cysteine. Đây là những thành phần được cho là có khả năng tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hóa, từ đó giúp cơ thể giảm stress oxy hóa và hạn chế tình trạng viêm, đặc biệt ở gan.

Các hợp chất này cũng được nhắc đến trong mối liên hệ với con đường thải độc tự nhiên của cơ thể, trong đó có hoạt động của glutathione. Một số nghiên cứu cho thấy tỏi có thể có lợi trong việc hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ không do rượu nhờ làm giảm stress oxy hóa và tác động tích cực lên hệ vi sinh đường ruột.

Dù có nhiều lợi ích tiềm năng, tỏi vẫn nên được sử dụng một cách điều độ như một phần của chế độ ăn cân bằng, thay vì xem như “thần dược”. Với những người đang mắc bệnh gan, rối loạn mỡ máu hay bệnh tim mạch, việc ăn tỏi có thể là thói quen tốt, nhưng không thể thay thế thuốc điều trị và hướng dẫn của bác sĩ.

Đu đủ chín: Ăn đúng thì bổ, ăn sai có thể gây hại

VOV.VN - Đu đủ chín là loại trái cây giàu dinh dưỡng, cung cấp vitamin A, vitamin C cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho làn da và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều hoặc sử dụng không đúng cách, loại quả này cũng có thể gây ra một số ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

Tin liên quan

Dùng tỏi đen đúng cách: Bao lâu nên dừng để tránh phản tác dụng?
Dùng tỏi đen đúng cách: Bao lâu nên dừng để tránh phản tác dụng?

VOV.VN - Tỏi đen được nhiều người sử dụng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng bệnh và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nên ăn tỏi đen trong bao lâu để đạt hiệu quả mà không gây tác dụng phụ vẫn là vấn đề khiến không ít người băn khoăn.

Dùng tỏi đen đúng cách: Bao lâu nên dừng để tránh phản tác dụng?

Dùng tỏi đen đúng cách: Bao lâu nên dừng để tránh phản tác dụng?

VOV.VN - Tỏi đen được nhiều người sử dụng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng bệnh và cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nên ăn tỏi đen trong bao lâu để đạt hiệu quả mà không gây tác dụng phụ vẫn là vấn đề khiến không ít người băn khoăn.

Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon?
Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon?

VOV.VN - Chọn giờ ăn tối hợp lý là bí quyết để tiêu hóa tốt và ngủ ngon, đồng thời duy trì nhịp sinh học khỏe mạnh.

Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon?

Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon?

VOV.VN - Chọn giờ ăn tối hợp lý là bí quyết để tiêu hóa tốt và ngủ ngon, đồng thời duy trì nhịp sinh học khỏe mạnh.

Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết
Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tỏi ngâm giấm giúp tăng cường hoạt chất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng cần sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng không mong muốn.

Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết

Tỏi ngâm giấm có thực sự là “thần dược”? Sự thật không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tỏi ngâm giấm giúp tăng cường hoạt chất có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng cần sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng không mong muốn.

