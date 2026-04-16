Chuyên mục "An toàn thực phẩm" chính thức lên sóng VTV1

Chưa bao giờ vấn đề an toàn thực phẩm lại nhận được sự quan tâm lớn của toàn xã hội như hiện nay. Thực phẩm những gì chúng ta ăn, uống mỗi ngày tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các vụ việc thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc liên tiếp bị phát hiện, không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng, chuyên mục "An toàn thực phẩm" sẽ cập nhật những vấn đề nóng, đưa ra cảnh báo kịp thời, đồng thời giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Kết nối chính sách - thực tiễn - người dân

Chuyên mục được xây dựng theo hướng hiện đại, gần gũi, kết hợp giữa phản ánh thực tế, phân tích chính sách và tư vấn từ các chuyên gia. Nội dung không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo nguy cơ mà còn hướng tới cung cấp giải pháp, mô hình hiệu quả, góp phần định hình thói quen tiêu dùng an toàn trong cộng đồng.

Các chủ đề của chương trình bám sát những vấn đề được xã hội quan tâm như: kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, an toàn bếp ăn tập thể, thực phẩm đường phố, sản xuất nông nghiệp sạch, cũng như cập nhật các quy định, chính sách mới trong quản lý an toàn thực phẩm.

Định hướng sản xuất: Lấy người dân làm trung tâm

Chia sẻ về định hướng nội dung, ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Ban Chuyên đề Khoa giáo, Đài THVN - người phụ trách chương trình cho biết: "Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được xã hội quan tâm, chúng tôi mong muốn xây dựng một chuyên mục không chỉ phản ánh mà còn có tính định hướng. Chương trình sẽ lựa chọn những vấn đề thiết thực, gần gũi với đời sống hàng ngày để truyền tải một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận, từ đó giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình."

Ông Nguyễn Hoàng Long cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng chuyên mục sẽ trở thành kênh thông tin tin cậy, góp phần kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy những hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một môi trường thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững."

Chia sẻ về quá trình xây dựng và tổ chức sản xuất, nhà báo Nguyễn Tôn Nam – Ban Chuyên đề Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam, người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình cho biết: "Chúng tôi xác định đây không chỉ là một chuyên mục tuyên truyền, mà là cầu nối giữa chính sách và đời sống. Mỗi số phát sóng cần trả lời được câu hỏi: người dân nhận được gì và thay đổi gì sau khi xem chương trình."

Theo nhà báo Nguyễn Tôn Nam, điểm khác biệt của chuyên mục nằm ở cách tiếp cận đa chiều: "Chương trình không né tránh những tồn tại, hạn chế, nhưng quan trọng hơn là phải chỉ ra giải pháp. Từ những câu chuyện cụ thể, chúng tôi mong muốn lan tỏa các mô hình đúng, cách làm hay để có thể nhân rộng trong thực tế."

Phối hợp liên ngành - tăng hiệu quả truyền thông

Sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Y tế được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu quả truyền thông mạnh mẽ, đưa các quy định, khuyến cáo chuyên môn đến gần hơn với người dân theo cách dễ hiểu, dễ tiếp cận. "Sự đồng hành của Bộ Y tế giúp chương trình có nền tảng chuyên môn vững chắc. Còn với VTV, chúng tôi nỗ lực chuyển tải những nội dung đó bằng ngôn ngữ truyền hình sinh động, dễ nhớ, dễ áp dụng", nhà báo Nguyễn Tôn Nam nhấn mạnh.

Chia sẻ về việc phối hợp triển khai chương trình, ông Chu Quốc Thịnh – Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cho biết: "Việc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chuyên mục An toàn thực phẩm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách trong lĩnh vực này. Thông qua chương trình, các quy định pháp luật, khuyến cáo chuyên môn sẽ được truyền tải một cách trực quan, sinh động, giúp người dân dễ tiếp cận và áp dụng trong thực tế."

Ông Chu Quốc Thịnh cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng chuyên mục An toàn thực phẩm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong lựa chọn, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, hướng tới bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách bền vững."

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, chuyên mục An toàn thực phẩm hướng tới mục tiêu lâu dài là thay đổi nhận thức và hành vi trong xã hội. Mỗi số phát sóng sẽ mang đến những thông điệp thiết thực, từ lựa chọn thực phẩm, chế biến, bảo quản đến tiêu dùng có trách nhiệm. "Chúng tôi mong muốn sau mỗi chương trình, khán giả sẽ có thêm một kiến thức đúng, một hành động đúng. Khi mỗi cá nhân thay đổi, xã hội sẽ thay đổi", nhà báo Nguyễn Tôn Nam chia sẻ.

Với cách làm bài bản, nội dung thiết thực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chuyên mục An toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn tin cậy của khán giả, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, phát triển bền vững. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng TH, góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực này.