Ăn tinh bột thế nào để vừa đủ năng lượng vừa không tăng cân?

Thứ Sáu, 15:11, 08/05/2026
VOV.VN - Tinh bột là nguồn năng lượng chính của cơ thể, nhưng ăn đúng cách mới quyết định việc giữ cân hay tăng mỡ. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, cần chọn đúng loại, đúng thời điểm và lượng phù hợp. Việc ăn quá ít dễ gây thiếu năng lượng, trong khi kiểm soát hợp lý theo từng bữa giúp duy trì sức khỏe và cân nặng ổn định.

Chọn thời điểm ăn tinh bột phù hợp trong ngày

Buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nhiều năng lượng, vì vậy có thể ưu tiên tinh bột ở mức hợp lý từ cơm, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám để duy trì tỉnh táo và ổn định đường huyết.

Bữa trưa vẫn cần tinh bột để đảm bảo hiệu suất làm việc, nhưng nên điều chỉnh theo mức độ vận động: hoạt động nhiều có thể ăn nhiều hơn, ít vận động thì giảm bớt để tránh dư năng lượng.

Buổi tối cần kiểm soát chặt hơn, không nhất thiết phải cắt bỏ nhưng nên giảm khẩu phần và tránh ăn muộn để cơ thể kịp tiêu hóa, hạn chế tích mỡ.

Buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nhiều năng lượng, vì vậy có thể ưu tiên tinh bột ở mức hợp lý

Điều chỉnh lượng tinh bột theo nhu cầu vận động

Nhu cầu tinh bột tùy thuộc mức độ vận động. Người hoạt động nhiều như tập thể thao hoặc lao động tay chân cần nhiều tinh bột hơn để đảm bảo năng lượng, trong khi người làm việc văn phòng nên giảm khẩu phần để tránh dư thừa.

Có thể nhận biết qua cảm giác cơ thể: nếu thường xuyên mệt mỏi, thiếu tập trung là có thể ăn chưa đủ; ngược lại, buồn ngủ sau ăn hoặc tăng cân nhanh có thể do ăn quá nhiều. Ngoài lượng ăn, chất lượng tinh bột cũng quan trọng. Tinh bột phức từ ngũ cốc nguyên hạt, khoai, đậu giúp duy trì năng lượng ổn định, trong khi tinh bột tinh chế dễ làm đường huyết tăng giảm đột ngột và gây thèm ăn.

Phân bổ tinh bột trong ngày để duy trì năng lượng ổn định

Thay vì dồn nhiều tinh bột vào một bữa, nên chia đều trong ngày để cơ thể hấp thu và sử dụng hiệu quả hơn, mỗi bữa chỉ cần lượng vừa đủ theo mức vận động. Khi ăn tinh bột, nên kết hợp với protein và chất béo lành mạnh để làm chậm hấp thu, ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no.

Cần linh hoạt điều chỉnh theo từng ngày: vận động nhiều có thể tăng nhẹ tinh bột để hỗ trợ phục hồi, còn ít vận động thì giảm khẩu phần để cân bằng năng lượng.

Tóm lại, kiểm soát tinh bột không nằm ở việc loại bỏ mà ở cách lựa chọn, phân bổ và sử dụng hợp lý theo đúng loại, đúng thời điểm và đúng nhu cầu, giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn tinh bột ăn tinh bột để đủ năng lượng ăn tinh bột nhưng không tăng cân kiểm soát cân nặng
Muốn giảm cân nhưng vẫn ăn tinh bột? Đừng bỏ qua 6 thực phẩm này

VOV.VN - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn đúng loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột vẫn giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Giảm cân vì thế không cần cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mà quan trọng là ăn đúng cách, đúng lượng.

Loại quả siêu giàu tinh bột, ăn vào làm chậm lão hóa lại ngừa đủ bệnh

VOV.VN - Chuối xanh, thường bị bỏ qua để ưu tiên chuối chín vàng, lại là một siêu thực phẩm mang đến vô vàn lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Khác với người anh em ngọt ngào, chuối xanh có vị chát nhẹ và chứa hàm lượng tinh bột kháng cao, chính là chìa khóa cho nhiều công dụng tuyệt vời.

Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết

VOV.VN - Chế độ ăn hạn chế tinh bột ngày càng được ưa chuộng nhờ dễ áp dụng và ít gây đói. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào cách thực hiện và thể trạng mỗi người.

